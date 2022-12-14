Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам около 2 млн рублей. Другая жительница республики раскусила аферистов и сразу же обратилась в правоохранительные органы.
63-летняя жительница Стерлитамака отправила мошенникам более 2 миллионов рублей под предлогом дополнительного заработка. Со слов заявительницы, ей поступил звонок от якобы представителя банка. Собеседник предложил женщине открыть свой счет в банке и получать с него пассивный доход. Заинтересовавшись предложением, горожанка оформила несколько кредитов и обогатила аферистов.
85-летняя жительница Стерлитамака сохранила свои сбережения и дала отпор мошенникам, орудовавшим по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила якобы внучка и сообщила, что попала в ДТП. Для того чтобы уладить возникшие неприятности нужны денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Однако заявительница сразу поняла, что разговаривает с мошенницей, скинула трубку и обратилась в полицию.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности преступников и уточняют все детали случившегося.
Сотрудники МВД Башкирии призывают жителей региона быть бдительными и просят предупредить о мошенниках пожилых родственников и соседей.