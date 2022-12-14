Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам около 2 млн рублей

85-летняя жительница Стерлитамака сохранила свои сбережения и дала отпор мошенникам, орудовавшим по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила якобы внучка и сообщила, что попала в ДТП. Для того чтобы уладить возникшие неприятности нужны денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Однако заявительница сразу поняла, что разговаривает с мошенницей, скинула трубку и обратилась в полицию.