Экономисты рассказали о своих ожиданиях от послания Радия Хабирова Госсобранию

15 декабря Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкортостана. В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены Правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания в RUTUBE.

В первую очередь, это необходимость консолидации общества, бизнеса, поиск новых внешнеэкономических партнеров. Сейчас в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Думаю, это послание будет логически с этим связано, потому что остро стоит вопрос переориентации на новые рынки сбыта. Необходимо отметить, что республика достойно справилась с вызовами современности и текущей ситуацией.

Азамат Барлыбаев, старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
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