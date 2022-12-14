Экономисты рассказали о своих ожиданиях от послания Радия Хабирова Госсобранию

В первую очередь, это необходимость консолидации общества, бизнеса, поиск новых внешнеэкономических партнеров. Сейчас в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Думаю, это послание будет логически с этим связано, потому что остро стоит вопрос переориентации на новые рынки сбыта. Необходимо отметить, что республика достойно справилась с вызовами современности и текущей ситуацией.

Азамат Барлыбаев, старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»