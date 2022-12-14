В Национальном молодёжном театре Уфы состоялась премьера спектакля «Акмулла»

Постановку приурочили ко дню рождения поэта. Выдающийся просветитель ставил своей целью образование простых людей, видя в этом возможность облегчить жизнь народа. Спектакль режиссёра Рустема Хакимова поставлен по пьесе драматурга Зухры Буракаевой «Акмулла».

Жанр притча, считает автор, лучше всего подходит жизненному пути поэта. Его образ окутан таинственностью, многие биографические данные – это воспоминания, оставшиеся в памяти народа. Неоднозначны и обстоятельства смерти просветителя.

Актёры серьезно подошли к подготовке к спектаклю. Чтобы проникнуться биографией просветителя, исполнители ролей выезжали на родину Мифтахетдина Акмуллы, где ныне располагается Миякинский район. Тщательно проходило и изучение исторических материалов. Башкирский язык отличался от современного, было больше заимствованных из арабского слов. Фразы и манеру общения авторы постарались максимально приблизить к тому времени, в котором жил и творил поэт.