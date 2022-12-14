Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги первого дня

В юбилейный, XV форум в уфимском Конгресс-холле собрались сотни творческих людей, которые делают бизнес во всех сферах нашей жизни. Но вот акценты нынешнего года несколько поменялись. Особое внимание первого дня Недели бизнеса организаторы посвятили технологическому развитию и инновациям.

И по выставке от Минпрома, и по основной выставке представлены беспилотники. Почему беспилотники? Сегодня в условиях СВО в том числе задачи стоят – заместить то, что производили наши китайские партнеры. Поэтому сегодня практические части мы делаем сами совместно с белорусами. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Республика Беларусь в этом году – страна-партнер форума, сменившая на посту Казахстан, который был одним из соорганизаторов в прошлом году.

С большим удовольствием приветствую наших зарубежных коллег. Для них это был непростой выбор, непростая логистика, тем не менее они сегодня здесь, с нами. Сегодня в Уфу прибыли представители более 20 государств. Мы очень рады добрым друзьям – дальним, близким – и всегда с уважением с ними сотрудничаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Зарубежные партнеры выставили на площадке свои стенды. Цель – не просто себя показать, но и найти новых бизнес-компаньонов, в том числе в лице предпринимателей Башкортостана.

Мы приехали из Беларуси, из Бобруйска. Представляем кондитерскую фабрику «Красный пищевик». Заинтересованы в том, чтобы найти еще большее количество компаний, с которыми можем сотрудничать с целью поиска каналов для реализации нашей продукции. Богдан Химаков, начальник отдела продаж на экспорт компании «Красный пищевик»

Бизнес хорошо в Башкортостане идет, проблем нет, клиент есть. Я первый привез турецкие продукты сюда, заказы есть, нормально. Ариф Каваджык, предприниматель /Турция/

Представители власти, бизнес-сообществ и эксперты из разных сфер. В первый день прошло почти два десятка деловых мероприятий. Многие были посвящены IT-отрасли. Говорили о цифровой трансформации и той поддержке, которую могут получить прорывные компании.

Российский фонд развития информационных технологий – один из основных институтов развития, который оказывает финансовую поддержку IT-комьюнити. От 20 млн – минимальная сумма, до 500 млн – максимальная сумма. Это наш основной продукт. Михаил Азовцев, советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий

Большая головная боль у многих заказчиков – не столько цифровизировать производство, сколько заменить имеющиеся цифровые решения, которые раньше они делали на иностранных производителях, на российские аналоги. В этом плане мы помогаем безболезненно мигрировать на российских производителей. Кирилл Полетаев, председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан

Каждый год посещаю это мероприятие, очень интересно – и знакомства, и встречи. Ислам Салимгареев генеральный директор ГК «Партнер»

В списке гостей и те, кто только хочет открыть свое дело.

Я сам из Туркменистана. Мы приехали сюда поучаствовать в конференциях и накопить опыт для продвижения потом. Юсуп Ораев, участник форума

Я приехал из Малайзии, хочу открыть у себя в стране бизнес, связанный с фэшн-индустрией. Может быть, даже международную компанию. Очень интересно посмотреть, как это делается здесь, в России. Мухаммад Абдул Хаким Бин Мохдазман, участник форума

В первый день было заключено, пожалуй, одно из самых крупных соглашений – концессионное. Сотрудничество с группой компаний «Эталон» позволит построить в республике межвузовский студенческий кампус. Цена этого контракта – почти 27 млрд рублей.

Инвестиции в регион намерен вложить крупнейший маркетплейс. Компания «Озон» планирует до 2027 года построить в Благовещенском районе логистический комплекс для отгрузки и хранения товаров. Всего же на полях форума власти Башкортостана планируют заключить 55 соглашений. За прошедшие два года на Неделях бизнеса сумма инвестиций составила рекордные 100 млрд рублей. В этом году итоговый результат намерены увеличить.