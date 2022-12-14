Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги первого дня
В
юбилейный, XV
форум в уфимском Конгресс-холле
собрались сотни творческих людей, которые делают бизнес во всех сферах нашей
жизни. Но вот акценты нынешнего года несколько поменялись. Особое внимание
первого дня Недели бизнеса организаторы посвятили технологическому развитию и
инновациям.
И по выставке от
Минпрома, и по основной выставке представлены беспилотники. Почему
беспилотники? Сегодня в условиях СВО в том числе задачи стоят – заместить то, что
производили наши китайские партнеры. Поэтому сегодня практические части мы
делаем сами совместно с белорусами.
Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Республика
Беларусь в этом году – страна-партнер форума, сменившая на посту Казахстан,
который был одним из соорганизаторов в прошлом году.
С большим
удовольствием приветствую наших зарубежных коллег. Для них это был непростой выбор,
непростая логистика, тем не менее они сегодня здесь, с нами. Сегодня в Уфу
прибыли представители более 20 государств. Мы очень рады добрым друзьям – дальним,
близким – и всегда с уважением с ними сотрудничаем.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Зарубежные
партнеры выставили на площадке свои стенды. Цель – не просто себя показать, но
и найти новых бизнес-компаньонов, в том числе в лице предпринимателей
Башкортостана.
Мы приехали из
Беларуси, из Бобруйска. Представляем кондитерскую фабрику «Красный пищевик».
Заинтересованы в том, чтобы найти еще большее количество компаний, с которыми
можем сотрудничать с целью поиска каналов для реализации нашей продукции.
Богдан Химаков, начальник отдела продаж на экспорт компании «Красный пищевик»
Бизнес хорошо в
Башкортостане идет, проблем нет, клиент есть. Я первый привез турецкие продукты
сюда, заказы есть, нормально.
Ариф Каваджык, предприниматель /Турция/
Представители
власти, бизнес-сообществ и эксперты из разных сфер. В первый день прошло почти
два десятка деловых мероприятий. Многие были посвящены IT-отрасли. Говорили о цифровой
трансформации и той поддержке, которую могут получить прорывные компании.
Российский фонд
развития информационных технологий – один из основных институтов развития,
который оказывает финансовую поддержку IT-комьюнити. От 20 млн – минимальная сумма, до 500 млн –
максимальная сумма. Это наш основной продукт.
Михаил Азовцев, советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий
Большая головная
боль у многих заказчиков – не столько цифровизировать производство, сколько
заменить имеющиеся цифровые решения, которые раньше они делали на иностранных
производителях, на российские аналоги. В этом плане мы помогаем безболезненно
мигрировать на российских производителей.
Кирилл Полетаев, председатель Ассоциации развития информационных технологий Республики Башкортостан
Каждый год посещаю
это мероприятие, очень интересно – и знакомства, и встречи.
Ислам Салимгареев генеральный директор ГК «Партнер»
В
списке гостей и те, кто только хочет открыть свое дело.
Я сам из Туркменистана.
Мы приехали сюда поучаствовать в конференциях и накопить опыт для продвижения
потом.
Юсуп Ораев, участник форума
Я приехал из
Малайзии, хочу открыть у себя в стране бизнес, связанный с фэшн-индустрией.
Может быть, даже международную компанию. Очень интересно посмотреть, как это
делается здесь, в России.
Мухаммад Абдул Хаким Бин Мохдазман, участник форума
В
первый день было заключено, пожалуй, одно из самых крупных соглашений –
концессионное. Сотрудничество с группой компаний «Эталон» позволит построить в
республике межвузовский студенческий кампус. Цена этого контракта – почти 27
млрд рублей.
Инвестиции
в регион намерен вложить крупнейший маркетплейс. Компания «Озон» планирует до
2027 года построить в Благовещенском
районе логистический комплекс для отгрузки и хранения товаров. Всего же на
полях форума власти Башкортостана планируют заключить 55 соглашений. За прошедшие два года на Неделях бизнеса
сумма инвестиций составила рекордные 100 млрд рублей. В этом году итоговый
результат намерены увеличить.
Таким
был первый день форума. Впереди ещё два насыщенных дня, завтра на площадке
ожидаются выступления участников стран ШОС. Но об этом мы расскажем уже в нашем
следующем дневнике.