В Уфе продолжается чемпионат Башкортостана по шахматам

104 сильнейших шахматиста нашей республики уже провели семь туров. В этом году соревнования разделены на три турнира: Высшая лига чемпионата РБ, где играют сильнейшие мужчины, Первая лига, где представлены в основном дети, а также чемпионат республики среди женщин.

За шахматной доской Тигран Мухутдинов всегда спокоен. Он уже опытный спортсмен и со всеми своими соперниками на внутреннем чемпионате давно знаком. Тигран отталкивается в первую очередь от своей игры и пробует что-то новое. Играет Мухутдинов в последнее время не так часто, больше тренирует. И недавно сборная России по шахбоксу под руководством Тиграна стала чемпионом мира.

Чемпионат РБ непрестижным быть не может. Я для себя ставлю цели больше тренировочные, практики как таковой у меня нет, да и я перешел на тренерскую деятельность. Турнир – прекрасная возможность вспомнить свои силы и показать себя.

Тигран Мухутдинов, участник соревнований

В отличие от опытного Мухутдинова, десятилетний Камиль Юсупов из Иглино играет на этих соревнованиях в Первой лиге. Юсупов подстраивается под стиль своих соперников, и это получается неплохо. В первых шести турах Камиль набрал четыре с половиной очка, а накануне сыграл вничью с одним из фаворитов Каримом Кузеевым.

Фото №1 - В Уфе продолжается чемпионат Башкортостана по шахматам

На одном турнире я был самым молодым участником турнира и играл из самых старших участников турнира. Получилось победить, да.

Камиль Юсупов, участник соревнований

Шахматы в последние годы стремительно молодеют. Вот и на республиканском турнире 75 процентов спортсменов – дети. Самой юной шахматистке всего шесть лет. Однако на соревнованиях возраст не так уж и важен. Ведь всё чаще за шахматной доской сталкиваются молодость и опыт.

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Мастера, конечно, пока молодёжь по большей части обыгрывают, но думаю, скоро наступит тот день, когда будет наоборот, чтобы они передавали опыт молодому поколению.

Денис Малин, главный судья соревнований

После семи туров в женском турнире лидирует опытнейшая Роза Идрисова, набравшая шесть с половиной очков. В Высшей лиге такой же показатель у Максима Шевцова, а Тигран Мухутдинов лишь третий. В Первой лиге без очковых потерь идёт 16-летний Даниил Камалетдинов. Впереди у шахматистов ещё два игровых дня. 

Финал Уфимской волны
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