В Уфе продолжается чемпионат Башкортостана по шахматам

104 сильнейших шахматиста нашей республики уже провели семь туров. В этом году соревнования разделены на три турнира: Высшая лига чемпионата РБ, где играют сильнейшие мужчины, Первая лига, где представлены в основном дети, а также чемпионат республики среди женщин.
За шахматной доской Тигран Мухутдинов всегда спокоен. Он уже опытный спортсмен и со всеми своими соперниками на внутреннем чемпионате давно знаком. Тигран отталкивается в первую очередь от своей игры и пробует что-то новое. Играет Мухутдинов в последнее время не так часто, больше тренирует. И недавно сборная России по шахбоксу под руководством Тиграна стала чемпионом мира.
В отличие от опытного Мухутдинова, десятилетний Камиль Юсупов из Иглино играет на этих соревнованиях в Первой лиге. Юсупов подстраивается под стиль своих соперников, и это получается неплохо. В первых шести турах Камиль набрал четыре с половиной очка, а накануне сыграл вничью с одним из фаворитов Каримом Кузеевым.
Шахматы в последние годы стремительно молодеют. Вот и на республиканском турнире 75 процентов спортсменов – дети. Самой юной шахматистке всего шесть лет. Однако на соревнованиях возраст не так уж и важен. Ведь всё чаще за шахматной доской сталкиваются молодость и опыт.
После семи туров в женском турнире лидирует опытнейшая Роза Идрисова, набравшая шесть с половиной очков. В Высшей лиге такой же показатель у Максима Шевцова, а Тигран Мухутдинов лишь третий. В Первой лиге без очковых потерь идёт 16-летний Даниил Камалетдинов. Впереди у шахматистов ещё два игровых дня.