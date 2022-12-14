В Уфе накануне четвёртого этапа кубка России по биатлону прошла пресс-конференция

В Уфе завтра стартует четвёртый этап кубка России по биатлону. В столице Башкортостана будут соревноваться лучшие спортсмены страны, в том числе члены сборной России по биатлону.

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполнительный директор СБР Александр Пак, председатель технического комитета СБР Вадим Мелихов, заслуженный тренер России Виктор Никитин, а также трёхкратный призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов. Откроет программу соревнований завтра мужская индивидуальная гонка, начало в 11:00. Позднее стартует аналогичная дисциплина у женщин.

Трасса знакомая – с одной стороны, психологически спокойнее. И напряжно – повышается ответственность, хочется порадовать болельщиков, буду стараться это сделать.

Эдуард Латыпов, трёхкратный призёр Олимпийских игр – 2022

В общем-то, ни весной, ни сейчас у нас не было сомнений, что оргкомитет проведёт всё на высоком уровне. Да, есть моменты, которые не совсем зависят от СБР, но мы будем решать эти вопросы.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России
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