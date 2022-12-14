В Уфе накануне четвёртого этапа кубка России по биатлону прошла пресс-конференция

В общем-то, ни весной, ни сейчас у нас не было сомнений, что оргкомитет проведёт всё на высоком уровне. Да, есть моменты, которые не совсем зависят от СБР, но мы будем решать эти вопросы.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России