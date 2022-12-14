В Уфе накануне четвёртого этапа кубка России по биатлону прошла пресс-конференция

В Уфе завтра стартует четвёртый этап кубка России по биатлону. В столице Башкортостана будут соревноваться лучшие спортсмены страны, в том числе члены сборной России по биатлону.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие исполнительный директор СБР Александр Пак, председатель технического комитета СБР Вадим Мелихов, заслуженный тренер России Виктор Никитин, а также трёхкратный призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов. Откроет программу соревнований завтра мужская индивидуальная гонка, начало в 11:00. Позднее стартует аналогичная дисциплина у женщин.