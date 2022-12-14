В Башкирии снизилась смертность от онкозаболеваний

В соответствии с данной программой в республике показатель смертности не должен превышать 173,3 случая на 100 тысяч населения. В медицинских учреждениях на ранней стадии заболевания должны выявлять не менее 56% всех случаев рака. Диспансерным наблюдением должны быть охвачены не менее 70% всех онкобольных. Сегодня смертность от злокачественных новообразований в республике ниже показателей по стране в целом и имеет тенденцию к снижению.

Андрей Назаров, премьер-министр РБ