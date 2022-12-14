В Башкирии снизилась смертность от онкозаболеваний

В Башкирии зафиксировано снижение смертности от онкозаболеваний. Об этом рассказал в ходе заседания правительства премьер-министр РБ Андрей Назаров.
С его слов, на федеральном уровне в 2020 году были поставлены задачи по обеспечению снижения уровня смертности от злокачественных новообразований. Также региональный премьер-министр отметил, что важно достичь целевых показателей регпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В своем докладе министр здравоохранения Айрат Рахматуллин отметил, что благодаря проводимым в Башкирии мероприятиям смертность от злокачественных новообразований в республике за 11 месяцев текущего года снизилась в сравнении с показателями прошлого года на 0,3%. С начала 2022 года в республике впервые выявлено свыше 11 тысяч случаев злокачественных новообразований. Показатель заболеваемости в сравнении с прошедшим годом увеличился на 8,6%, что свидетельствует о хорошем уровне диагностики.
Повышению доступности и качества оказания онкологической помощи населению в республике способствует работа 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Их пациенты ежегодно посещают порядка 170 тысяч раз. Улучшению доступности получения химиотерапии онкологическим пациентам способствуют 10 новых филиалов республиканского онкодиспансера, где развернуто 357 коек. Ежегодно амбулаторно лечение получают порядка 20 тысяч человек.
В настоящее время продолжается развитие информатизации онкологической службы. В этом году начал свою работу центр управления онкологическими рисками, запущен пилотный проект «Медицинский помощник», развивается проведение телемедицинских консультаций. Планируется, что дальнейшему улучшению оказания онкологической помощи населению республики будет способствовать поставленное в медучреждения в 2022 году новое высокотехнологичное оборудование на сумму свыше 513 млн рублей.