В Башкирии подростки похитили у мужчины деньги с карты
В Салавате завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 17-летних парней. Их обвиняют в краже денежных средств с банковского счета, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Как установлено следствием, в июле 2021 года трое несовершеннолетних 16, 15 и 13 лет, разместили заведомо ложное объявление на торговой интернет площадке о продаже свободных мест в автомобиле, который поедет по маршруту Казань – Москва. После это, введя потенциального покупателя в заблуждение относительно своих намерений, получив данные его банковской карты, списали с его счета более 47 тысяч рублей.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Мужчина обратился в полицию в Татарстане. Оперативникам удалось установить личности обвиняемых. Правоохранители провели по местам их жительства обыски и изъяли важные документы и предметы.
Свою вину обвиняемые не признали. Родители фигурантов уголовного дела возместили ущерб.
13-летний подросток не достиг возраста уголовной ответственности, в связи с чем в настоящее время поставлен вопрос о постановки его, как и обвиняемых, на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
пресс-служба СУ СКР по РБ
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.