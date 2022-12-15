В Башкирии подростки похитили у мужчины деньги с карты

Как установлено следствием, в июле 2021 года трое несовершеннолетних 16, 15 и 13 лет, разместили заведомо ложное объявление на торговой интернет площадке о продаже свободных мест в автомобиле, который поедет по маршруту Казань – Москва. После это, введя потенциального покупателя в заблуждение относительно своих намерений, получив данные его банковской карты, списали с его счета более 47 тысяч рублей.

пресс-служба СУ СКР по РБ