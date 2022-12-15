В Башкирии мошенники выманили у 81-летнего дедушки 850 тысяч рублей

В ходе опроса правоохранители установили, что пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился неким правоохранителем. Мужчина сообщил взволнованному пенсионеру, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Также он пояснил, что для прекращения уголовного дела в отношении дочери пенсионера за примирением сторон требуются денежные средства в крупном размере. В квартире оказалась сумма в 630 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ