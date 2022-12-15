В Башкирии мошенники выманили у 81-летнего дедушки 850 тысяч рублей

В полицию Стерлитамака обратился 81-летний пенсионер и рассказал, что его обманули на 850 тысяч рублей. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии мошенники выманили у 81-летнего дедушки 850 тысяч рублей

В ходе опроса правоохранители установили, что пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился неким правоохранителем. Мужчина сообщил взволнованному пенсионеру, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Также он пояснил, что для прекращения уголовного дела в отношении дочери пенсионера за примирением сторон требуются денежные средства в крупном размере. В квартире оказалась сумма в 630 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ

Доверчивый дедушка передал деньги курьеру. В ходе телефонного разговора аферист спросил, имеются ли у пенсионера еще деньги, на что он ответил, что на его банковской карте находится более 200 тысяч рублей.

Он поспешил снять деньги в банкомате. Вернувшись домой, через некоторое время в дверь позвонил тот же самый курьер, которому мужчина передал всю сумму.

пресс-служба МВД по РБ

Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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