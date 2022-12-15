В Уфе нетрезвый водитель устроил ДТП: есть пострадавший

Накануне в Уфе столкнулись встречные автомобили Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser Prado. ДТП произошло на проспекте Октября, рассказали в Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Уфе нетрезвый водитель устроил ДТП: есть пострадавший

Виновником аварии оказался 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris. При осуществлении разворота он не уступил дорогу встречному внедорожнику.

41-летний пассажир "Соляриса" получил ушибы.

23-летний водитель «Hyundai Solaris» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Также при себе у него отсутствовали документы на управление автомашиной, которые согласно правилам дорожного движения, должны находится у водителя, диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и лицензия, дающая право на осуществление предпринимательской деятельности. За данные правонарушения в отношении молодого человека составлены административные материалы.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе.

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