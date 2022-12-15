В Башкирии мужчина избил своего знакомого металлическим прутком
В полицию Октябрьского обратился мужчина и рассказал, что его знакомому были нанесены телесные повреждения. Детали инцидента рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Потерпевший рассказал сотруднику полиции, что к нему в гости пришел его знакомый, с которым они распивали горячительные напитки. Через некоторое время друзья вышли на улицу покурить. Во время разговора между ними развязался словесный конфликт. Потерпевший толкнул своего гостя. Подозреваемого это разозлило, он взял лежащий на земле металлический пруток и нанес потерпевшему телесные повреждения.
пресс-служба МВД по РБ
Следующим утром потерпевший пошел в гости к другому знакомому, который и заявил о случившемся в правоохранительные органы.
На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего.