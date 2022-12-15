В Башкирии мужчина избил своего знакомого металлическим прутком

На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Потерпевший рассказал сотруднику полиции, что к нему в гости пришел его знакомый, с которым они распивали горячительные напитки. Через некоторое время друзья вышли на улицу покурить. Во время разговора между ними развязался словесный конфликт. Потерпевший толкнул своего гостя. Подозреваемого это разозлило, он взял лежащий на земле металлический пруток и нанес потерпевшему телесные повреждения.

пресс-служба МВД по РБ