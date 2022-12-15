Пьяный житель Башкирии избил свою беременную сожительницу

В Благовещенском районе ранее судимый мужчина избил беременную сожительницу прямо на детской площадке. Недавно суд вынес ему приговор.

Фото №1 - Пьяный житель Башкирии избил свою беременную сожительницу

Пьяный мужчина поссорился со своей беременной сожительницей на детской площадке у дома. Он резко схватил ее за волосы и стал с силой тянуть их в сторону, после чего дважды ударил ее кулаком по голове. Пострадавшая потеряла равновесие и упала на землю, а мужчина пнул ее по животу.

Своими действиями он причинил потерпевшей телесное повреждение в виде кровоподтека левой височной области головы, которое согласно заключению судебной медицинской экспертизы не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья или стойкую утрату общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

пресс-служба суда

Свою вину мужчина признал и принес потерпевшей извинения. Женщина попросила суд смягчить ему наказание. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

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