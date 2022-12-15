Пьяный житель Башкирии избил свою беременную сожительницу

Пьяный мужчина поссорился со своей беременной сожительницей на детской площадке у дома. Он резко схватил ее за волосы и стал с силой тянуть их в сторону, после чего дважды ударил ее кулаком по голове. Пострадавшая потеряла равновесие и упала на землю, а мужчина пнул ее по животу.