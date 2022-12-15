Пьяный житель Башкирии избил свою беременную сожительницу

В Благовещенском районе ранее судимый мужчина избил беременную сожительницу прямо на детской площадке. Недавно суд вынес ему приговор.
Пьяный мужчина поссорился со своей беременной сожительницей на детской площадке у дома. Он резко схватил ее за волосы и стал с силой тянуть их в сторону, после чего дважды ударил ее кулаком по голове. Пострадавшая потеряла равновесие и упала на землю, а мужчина пнул ее по животу.
Свою вину мужчина признал и принес потерпевшей извинения. Женщина попросила суд смягчить ему наказание. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.