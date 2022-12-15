В Башкирии с января по ноябрь 2022 года самозанятые заработали более 10 млрд рублей

По информации УФНС, наиболее активное участие в эксперименте принимают жители Уфы, Кумертау, Сибая, Бурзянского, Уфимского, Архангельского и Иглинского районов. В этих муниципалитетах – около 4 и более налогоплательщиков на 100 человек населения. Наименьшее число самозанятых зарегистрировано в Балтачевском, Илишевском и Бураевском районах - 2,5 и менее.