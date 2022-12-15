В Башкирии с января по ноябрь 2022 года самозанятые заработали более 10 млрд рублей

В Башкирии за 11 месяцев 2022 года самозанятые заработали 10,2 млрд рублей и представили 11 млн чеков. Сумма среднего чека составила 927 рублей, рассказали в УФНС по Башкирии.
С данной суммы было уплачено около 405 млн рублей на профессиональный доход. Также за 11 месяцев 2022 года в Башкирии зарегистрировались самозанятыми более 43 тысяч человек. Всего в республике их стало 143 тысячи.
Итого, по подсчетам редакции, в среднем каждый самозанятый заработал за 11 месяцев 71,4 тыс. рублей (в среднем около 6 тыс. руб. в месяц) и уплатил в бюджет 2,83 тыс. руб. налога (общий объём — в пределах 4%).
По информации УФНС, наиболее активное участие в эксперименте принимают жители Уфы, Кумертау, Сибая, Бурзянского, Уфимского, Архангельского и Иглинского районов. В этих муниципалитетах – около 4 и более налогоплательщиков на 100 человек населения. Наименьшее число самозанятых зарегистрировано в Балтачевском, Илишевском и Бураевском районах - 2,5 и менее.