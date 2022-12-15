В одном из городов Башкирии пациент хирургического центра пожаловался на холод в палате

Его поддержала горожанка Галина Морозова. Она рассказала, что в терапевтическом отделении больнице тоже «ужасный холод». В то же время некоторые пользователи озаботились положением не столько пациентов, сколько медицинского персонала: «Там лечение на час от силы. А вот персонал, наверное, замёрз», отметила Фекла Мишина.