В одном из городов Башкирии пациент хирургического центра пожаловался на холод в палате

Пациент стационара хирургического центра в больнице Салавата пожаловался на холод в палате. Его обращение появилось в одном из городских пабликов в соцсетях.
Его поддержала горожанка Галина Морозова. Она рассказала, что в терапевтическом отделении больнице тоже «ужасный холод». В то же время некоторые пользователи озаботились положением не столько пациентов, сколько медицинского персонала: «Там лечение на час от силы. А вот персонал, наверное, замёрз», отметила Фекла Мишина.
Спустя некоторое время представитель медучреждения Алена Ермакова дала разъяснения в комментариях. Она сообщила, что температура понизилась в связи с поломкой системы приточной вентиляции. Техслужба больницы и подрядная организация проводят ремонтные работы.
Фото: vk.com // Городская больница г.Салават.