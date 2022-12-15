Жителям Башкирии рассказали, как долго нужно хранить квитанции за ЖКХ

В МинЖКХ Башкирии сообщили, что платежки за квартиру нужно хранить в течение трех лет. Они могут пригодиться в том случае, если ошибочно с вас требуют оплатить уже оплаченное. В основном такие ситуации возникают при смене УК.
По истечении трехлетнего срока лучше не выбрасывать квитанции сразу - на случай, если вы вдруг получите извещение в самый последний момент.
Электронные платежи также необходимо подтверждать сохранёнными или распечатанными чеками. Это нужно на случай, если банк заблокировал ваш счёт или у него отозвали лицензию, а управляющая компания просит подтвердить ваши платежи.