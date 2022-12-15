В Башкирии вернётся программа по освещению сёл

Сегодня, 15 декабря, на 49-ом заседании Государственного совета Башкирии Радий Хабиров выступил с традиционным Посланием. Глава региона назвал главные направления развития республики.

Так, Радий Хабиров отметил, что сёла для Башкирии – сила и гордость. Очень важно обеспечить жителей сельских территорий комфортными условиями жизни. В 2018 году в республике стартовала программа по освещению сёл. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений проект был временно приостановлен.