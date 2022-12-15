В Башкирии разработан план развития дорожного фонда

Сегодня, 15 декабря, в Башкирии проходит 49-ое заседание Госсобрания республики. Радий Хабиров обратился к депутатам с традиционным посланием.

Фото №1 - В Башкирии разработан план развития дорожного фонда

Одно из направлений развития Башкирии – увеличение дорожного фонда. За последнее время регион ощутимо продвинулся в данном направлении – было отремонтировано сотни тысяч дорог. Однако проблема всё ещё актуальна.

Важно обратить внимание на региональные и муниципальные дорога. Жители Башкирии всё ещё жалуются на их качество, поэтому благоустройство дорог продолжится.

Нужно определить график ремонта дорог и довести его до людей. Именно для этого поручаю выделить на строительство и реконструкцию дорог 4 млрд рублей. С этой весны обещаю отремонтировать дорогу Акъяр-Сибай. К 2024 году эта дорога будет сделана. Прошу предусмотреть каждому району по 10 млн рублей на отсыпку дорог.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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