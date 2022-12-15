В Башкирии разработан план развития дорожного фонда

Сегодня, 15 декабря, в Башкирии проходит 49-ое заседание Госсобрания республики. Радий Хабиров обратился к депутатам с традиционным посланием.
Одно из направлений развития Башкирии – увеличение дорожного фонда. За последнее время регион ощутимо продвинулся в данном направлении – было отремонтировано сотни тысяч дорог. Однако проблема всё ещё актуальна.
Важно обратить внимание на региональные и муниципальные дорога. Жители Башкирии всё ещё жалуются на их качество, поэтому благоустройство дорог продолжится.