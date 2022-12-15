В Башкирии разработан план развития дорожного фонда

Нужно определить график ремонта дорог и довести его до людей. Именно для этого поручаю выделить на строительство и реконструкцию дорог 4 млрд рублей. С этой весны обещаю отремонтировать дорогу Акъяр-Сибай. К 2024 году эта дорога будет сделана. Прошу предусмотреть каждому району по 10 млн рублей на отсыпку дорог.

Радий Хабиров, Глава Башкирии