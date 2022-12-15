Глава Башкирии сообщил о надбавках для врачей и медсестёр

Радий Хабиров рассказал о том, что пандемия коронавируса серьёзно ударила по системе здравоохранения и внесла ощутимые коррективы. До сих пор ежедневно регистрируются случаи заболевания COVID-19. При этом красных зон в больницах Башкирии нет. Республика построила 4 инфекционных центра и поделилась успешным проектом с другими регионами. Когда необходимость в ковид-госпиталях закончится, центры будут перепрофилированы в благоустроенные больницы.