Стало известно, когда заработает первый объект НОЦ

В десятилетие науки республика входит с хорошим заделом. К 2030 году новый вуз должен выйти на 50 тысяч студентов и 12 млрд рублей дохода в год. Вчера мы подписали проект строительства кампуса НОЦ. Первый объект заработает уже через год. Прошу завершить все строительство к 2026 году. Наш кампус - это не только место для проживания более 4000 студентов. Это пространство для науки, культуры, офисов резидентов. Проектом кампуса мы формируем систему студенческого предпринимательства. Мы выделили 200 млн рублей на научные стажировки и улучшение жилищных условий молодых ученых.

Радий Хабиров, Глава Башкирии