Стало известно, когда заработает первый объект НОЦ

Сегодня, 15 декабря, Глава Башкирии выступил с традиционным посланием на 49-ом заседании Государственного собрания республики.
Радий Хабиров рассказал об активном развитии образовательной сферы. За четыре года в республике появились 44 новые школы и 59 детских садов. В 2019 году на базе 60 колледжей удалось создать 188 мастерских, которые стали основой качественного профессионального образования.
Локомотивом в развитии образования стало появление НОЦ – Евразийского научно-образовательного центра. Проект помог привлечь 16 млрд рублей на научно-технологическое развитие Башкирии. Первый объект центра заработает уже через год.