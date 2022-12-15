Стало известно, когда заработает первый объект НОЦ

Сегодня, 15 декабря, Глава Башкирии выступил с традиционным посланием на 49-ом заседании Государственного собрания республики.

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Радий Хабиров рассказал об активном развитии образовательной сферы. За четыре года в республике появились 44 новые школы и 59 детских садов. В 2019 году на базе 60 колледжей удалось создать 188 мастерских, которые стали основой качественного профессионального образования.

Локомотивом в развитии образования стало появление НОЦ – Евразийского научно-образовательного центра. Проект помог привлечь 16 млрд рублей на научно-технологическое развитие Башкирии. Первый объект центра заработает уже через год.

В десятилетие науки республика входит с хорошим заделом. К 2030 году новый вуз должен выйти на 50 тысяч студентов и 12 млрд рублей дохода в год. Вчера мы подписали проект строительства кампуса НОЦ. Первый объект заработает уже через год. Прошу завершить все строительство к 2026 году. Наш кампус - это не только место для проживания более 4000 студентов. Это пространство для науки, культуры, офисов резидентов. Проектом кампуса мы формируем систему студенческого предпринимательства. Мы выделили 200 млн рублей на научные стажировки и улучшение жилищных условий молодых ученых.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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