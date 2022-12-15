Послание Главы Башкортостана Госсобранию: основные тезисы

2023-й будет «Годом полезных дел для малой Родины», а главным становится человек труда. Об этом в своём послании Госсобранию сказал глава республики. Радий Хабиров заявил, что в следующем году в Башкортостане должны заработать программы поддержки производства технических средств реабилитации инвалидов, а также колодно-бортевого пчеловодства. Радий Хабиров поручил провести инвентаризацию земель, чтобы ввести их в оборот для производства сельхозпродукции. Коснулся глава республики и тем увеличения объема переработки урожая, мяса и молока, освещения сёл, ремонта дворов, дорог и зданий школ, а также поручил подготовить программу научно-технологического развития республики до 2030 года.

Ежегодное послание Главы Башкортостана Радия Хабирова к депутатам Госсобрания республики на сей раз продлилось чуть более 40 минут. За это время руководитель региона коснулся каждой сферы: экономика, образование, строительство, медицина, поддержка семей и детей, промышленность, сельское хозяйство. И, конечно, ожидаемо свое выступление Радий Хабиров начал с главной темы – специальной военной операции на Украине. При Владимире Путина Россия снова стала великой державой, не всем это пришлось по душе. Как и в годы Великой Отечественной войны, наши солдаты вновь борются против нацизма. В зону СВО отправились и добровольцы, и мобилизованные из нашей республики. Донбасс защищают два батальона, которые носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. До Нового года в зону СВО отправится и третий батальон имени Салавата Юлаева. Нашим бойцам на передовой помогает вся республика. Регулярно на Донбасс оправляют гуманитарные колонны, подчеркнул Радий Хабиров. Без поддержки не останутся и родные, которые ждут своих защитников дома.

Своим личным долгом считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь. Ввели региональные выплаты, приняли более 30 мер поддержки. До Нового года они должны получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одна ключевая задача власти – обеспечить эффективную работу всех секторов экономики, отметил Радий Хабиров. 23 предприятия республики уже заместители импортную продукцию. Большую помощь оказывает Фонд развития промышленности. По поручению главы Башкортостана эта поддержка увеличится ещё на 200 миллионов рублей. Особый акцент будет сделан на кооперацию кластеров. Радий Хабиров заявил, что в следующем году должны заработать две новые программы поддержки – производство технических средств реабилитации инвалидов и колодно-бортового пчеловодства. Если закрываются одни двери, то не ждём у моря погоды, ищем другие двери, ответил глава. Радий Хабиров также особо отметил достижения башкирских аграриев. В этом году они потрудились героически. За десять месяцев обеспечили рост сельхозпродукции почти на 25%, сохранили объемы её экспорта. Собрали больше 5 миллионов тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности. Прямо во время послания Радий Хабиров дал поручение республиканскому правительству усилить поддержку сельчан.

Нерачительно, что в республике до сих пор есть земли, которые бесхозно простаивают. В некоторых районах практически не осталось свободных земель, но в то же время многие участки используются неэффективно. Поручаю правительству республики вместе с Россельхознадзором и Росреестром провести в следующем году инвентаризацию земель сельхозназначения. К 2024 году не должно остаться ни одного гектара неиспользованной земли. Село – наша гордость, наши истоки. В 2018 году сельчане по-доброму восприняли программу по освещению улиц сел и деревень. К сожалению, мы вынужденно свернули программу в ковидные времена, но люди просят вернуться к этой теме. Поручаю со следующего года направлять на эти цели не менее 300 миллионов рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все действия власти не имеют смысла и будут справедливо критиковаться, если они не направлены на самое главное – улучшение жизни людей, отметил Радий Хабиров. Поэтому во главе угла – работа, хорошая медицина, жилье, образование. Одна из главных задач последнего – подготовка кадров. Человек труда должен быть главным в нашей жизни, особо подчеркнул глава республики.

Радий Хабиров поручил усилить борьбу с «серыми» зарплатами, обманом пенсионеров и недобросовестными застройщиками.

Поручаю организовать работу с застройщиками таким образом, чтобы они не ждали месяцами разрешения на строительство. Если все оформлено нормально, то выдавайте разрешения без проволочек. Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами. В следующем году планируем полностью закрыть проблему обманутых дольщиков. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание уделят укреплению дорожной инфраструктуры. Помимо грандиозных инфраструктурных объектов, нужно сделать упор на ремонт муниципальных дорог, о чем чаше всего пишут, сказал Хабиров. В следующем году на эти цели выделят дополнительные 4 миллиарда рублей, а на отсыпку дорог каждому району выделят по 10 миллионов. Эти слова Радия Хаброва зал встретил аплодисментами, как и призыв даже не обсуждать пока повышение размера платы за капитальный ремонт. «Не время», – сказал глава республики. Если будут непредвиденные ситуации, республика найдет денег, но перекладывать этот груз на плечи жильцов не нужно, особо подчеркнул глава республики.