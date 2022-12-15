В Уфе прошел юбилейный творческий вечер народного артиста Башкортостана Рифа Габитова

Революционер танцевального мира отметил 70-летнюю годовщину. В Уфе прошел юбилейный творческий вечер народного артиста Башкортостана Рифа Габитова. Его пришли поздравить деятели культуры, коллеги, ученики и поклонники его творчества.

На сцене в строгом костюме, но с юношеским задором приветствует своих зрителей Риф Габитов. Юбилейный вечер, словно вся творческая жизнь в миниатюре, где опыт и исключительная любовь к танцу видны в каждом из проектов. Хореографические коллективы республики исполнили известнейшие и самые яркие постановки своего наставника, завоевавшие любовь публики. Это «Медный каблук», «Беркутистан», «Тарханы», «Коралай».

Постановки Рифа Фатыховича Габитова очень отличаются. Все движения взяты из основы, конечно, Файзи Гаскарова, но он дал этим элементам какую-то новую жизнь, новый взгляд, добавил какие-то ракурсы, вышли какие-то моменты, появилось новое дыхание, новое видение башкирского танца. Благодаря этому башкирские танцы в современном мире очень актуальны. Айбулат Багаутдинов, заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова

Риф Габитов – один из тех балетмейтеров, чьи постановки отличаются своеобразием почерка и особым достоинством характера. Ему удалость найти свою формулу успешного танцевального номера и вырастить талантливое поколение артистов.

Он внес неоценимый вклад в развитие хореографического искусства и своими постановками, которые до сих пор являются визитными карточками нашего коллектива. Благодаря этим постановкам наш коллектив узнали далеко за пределами не только нашей республики, но и России. Например, во многих странах мира: Бельгия, Голландия, Турция. Лира Файзуллина, художественный руководитель Филармонии Стерлитамакского театрально-концертного объединения

Артист планирует воплотить свою давнюю мечту, создав большой хореографический спектакль об истории башкирского народа с участием молодых артистов и применением современных светомузыкальных технологий.

У меня есть большая мечта – на башкирском материале, на хореографии башкирского национального искусства представить большой шоу проект, который я бы назвал «Асаба». О духовной культуре башкирского народа, который родился на этой земле, проживал, оставил глубокий след на этой земле. Риф Габитов, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии им. с. Юлаева