В Уфе пенсионеру, который стал жертвой ограбления, вернули 2 млн рублей

В Уфе 83-летний пенсионер стал жертвой ограбления. Преступник украл у мужчины 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
В полицию обратились жильцы дома по улице Свердлова. Уфимцы рассказали, что из дома пожилого соседа доносится неприятный запах, а также обнаружен потоп. Выяснилось, что самого хозяина квартиры не было – пенсионер был в больнице. Вскоре после возвращения горожанин обнаружил пропажу 2 млн рублей, которые находились в серванте.
Во время проверки квартиры пенсионера присутствовал представитель одной из ритуальных организаций города. Об этом свидетельствовали следы пальцев рук. Выяснилось, что директор ритуальной компании заметил в серванте дедушки свертки с деньгами и решил их украсть. Полицейские задержали 30-летнего горожанина, который дал признательные показания и возместил всю сумму причиненного ущерба. Сейчас он находится под стражей.
Фото: МВД по РБ.