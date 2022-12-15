В Уфе пенсионеру, который стал жертвой ограбления, вернули 2 млн рублей

Во время проверки квартиры пенсионера присутствовал представитель одной из ритуальных организаций города. Об этом свидетельствовали следы пальцев рук. Выяснилось, что директор ритуальной компании заметил в серванте дедушки свертки с деньгами и решил их украсть. Полицейские задержали 30-летнего горожанина, который дал признательные показания и возместил всю сумму причиненного ущерба. Сейчас он находится под стражей.