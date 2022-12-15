Вадим Захаров: Радий Хабиров определил новые горизонты развития науки и образования в республике
Сегодня, 15 декабря, в Уфе прошло 49-е заседание
Госсобрания региона. К парламенту с традиционным Посланием обратился Глава
Башкортостана Радий Хабиров.
Сегодня
Радий Фаритович обобщил те результаты, которые республика уже достигла. Результат
комплексный, он проявляется в том, что мы вошли в пятерку регионов РФ по
научно-технологическому развитию. Естественно, мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Радий Фаритович определил новые горизонты
развития науки и образования в Башкортостане. Впервые будет подготовлена
долгосрочная программа научно-технологическая программа республики до 2030
года. Это очень уместно, потому что сегодня три крупных вуза подготовили свои программы развития как раз на горизонт 2030 .
Захаров Вадим Петрович, и.о. ректора ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий