Вадим Захаров: Радий Хабиров определил новые горизонты развития науки и образования в республике

Сегодня Радий Фаритович обобщил те результаты, которые республика уже достигла. Результат комплексный, он проявляется в том, что мы вошли в пятерку регионов РФ по научно-технологическому развитию. Естественно, мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Радий Фаритович определил новые горизонты развития науки и образования в Башкортостане. Впервые будет подготовлена долгосрочная программа научно-технологическая программа республики до 2030 года. Это очень уместно, потому что сегодня три крупных вуза подготовили свои программы развития как раз на горизонт 2030 .

Захаров Вадим Петрович, и.о. ректора ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий