«Изменения напрямую связаны с жизнью людей»: Диана Фарахова о Послании Главы Башкирии

Сегодня, 15 декабря, прошло 49-ое заседание Государственного собрания Башкирии. В рамках мероприятия Радий Хабирова выступил с Посланием к депутатам.
Глава Башкирии наметил планы развития республики. Большое внимание будет уделено социальной сфере жизни: спорту, образованию, благоустройству территорий. Диана Фарахова, член Общественной палаты РБ, руководитель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан», отметила, что положительные изменения напрямую касаются каждого жителя республики.