«Изменения напрямую связаны с жизнью людей»: Диана Фарахова о Послании Главы Башкирии

Послание Главы РБ в целом можно оценить, как направленное на улучшение социальной жизни населения каждого жителя республики. Изменения в каждой отрасли так или иначе напрямую связаны с жизнью людей: это и строительство, и ремонт дорог, сохранение действующих тарифов на капремонт, поддержка педагогов, ремонт школ и других учреждениях образования, строительство и ремонт больниц, обеспечение доступности записей к врачам. Отдельно хочу отметить важность следующего года и его назначение в республики - Год полезных дел для малой родины. Все мы рождены в конкретном городе, селе, районе. И так важно помнить о местах, где прошло наше детство, наше становление, и не просто помнить, но и заботиться, сохранять.

Диана Фарахова, член Общественной палаты РБ, руководитель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан»