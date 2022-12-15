Алексей Елизарьев о речи Радия Хабиров на заседании Госсобрания: «Послание было знаковым»

Сегодня, 15 декабря, Глава Башкирии выступил с посланием к депутатам Госсобрания республики. Радий Хабиров наметил дальнейшие пути развития республики.
Член Общественной палаты РБ, заведующий кафедрой безопасности производства и промышленной экологии Уфимского университета науки и технологий Алексей Елизарьев отметил, что Послание в этом году было знаковым. Несмотря на многочисленные сложности, республика показывает стабильные результаты во всех сферах, а некоторые показатели и вовсе стали лучше.