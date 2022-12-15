Алексей Елизарьев о речи Радия Хабиров на заседании Госсобрания: «Послание было знаковым»

Послание сегодня было довольно знаковым — с самого начала речь зашла о том непростом времени, в котором мы оказались в 2022. И все наполнение Послания было о сплоченности республики и поддержке страны в режиме базовой готовности. И практически по всем сферам достаточно уверенный настрой и показатели. По своей направленности и профессиональному делу я, конечно, в первую очередь отметил, что Башкортостан вошел не только в 5-ку лидеров инвестиционного рейтинга страны, но и оказалась в 5-ке Национального рейтинга научно-технологического развития. Здесь и правда есть серьезные подвижки: и Евразийский НОЦ, привлекший из федерального бюджета 16 млрд рублей на научно-технологическое развитие республики, и большой университет с амбициозными целями и площадкой развития одной из 30 российских Передовых инженерных школ "Моторы будущего". Многие ждут строительство межвузовского кампуса, который планируется завершить к 2026 году и позволит создать экосистему студенческого предпринимательства во всем регионе. Выходил из Дома Государственного Собрания - Курултай, честно сказать, вдохновленным! И с задумкой на 2023 год о полезном деле для малой родины.

Алексей Елизарьев, член Общественной палаты РБ, заведующий кафедрой безопасности производства и промышленной экологии Уфимского университета науки и технологий