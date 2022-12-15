Послание Главы Башкортостана Госсобранию: мнения экспертов

Поручения главы республики, озвученные в ходе Послания, сейчас активно обсуждают политики, экономисты, общественные деятели – все, от кого зависит реализация планов. Руководитель региона отметил, что еще четыре года назад, когда он оглашал свое первое послание, никто даже не мог предположить, какое непростое время всех нас ожидает. Но сейчас современная Россия при Владимире Путине вернула былое достоинство и авторитет, и вновь становится великой державой, твердо отстаивая справедливость и многополярный мир.