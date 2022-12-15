Послание Главы Башкортостана Госсобранию: мнения экспертов

Поручения главы республики, озвученные в ходе Послания, сейчас активно обсуждают политики, экономисты, общественные деятели – все, от кого зависит реализация планов. Руководитель региона отметил, что еще четыре года назад, когда он оглашал свое первое послание, никто даже не мог предположить, какое непростое время всех нас ожидает. Но сейчас современная Россия при Владимире Путине вернула былое достоинство и авторитет, и вновь становится великой державой, твердо отстаивая справедливость и многополярный мир.
Эксперты отметили, что, несмотря на сложный период, республика продолжает наращивать вложения в экономику. В последние три года объем инвестиций в регион вырос почти на треть. Это значит, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. Успехи республика одерживает и в научной сфере. В первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов Башкортостан занял четвертое место. Локомотивом такого успеха, уверены эксперты, послужила активная работа регионального НОЦ. Его работа позволила привлечь почти 16 млрд рублей федеральных средств.