Послание Главы Башкортостана Госсобранию: мнения экспертов

Поручения главы республики, озвученные в ходе Послания, сейчас активно обсуждают политики, экономисты, общественные деятели – все, от кого зависит реализация планов. Руководитель региона отметил, что еще четыре года назад, когда он оглашал свое первое послание, никто даже не мог предположить, какое непростое время всех нас ожидает. Но сейчас современная Россия при Владимире Путине вернула былое достоинство и авторитет, и вновь становится великой державой, твердо отстаивая справедливость и многополярный мир.

Ситуация, которая создалась у нас в стране, на мой взгляд, столкнула самые лучшие  качества нашего народа. Сейчас, встречаясь с людьми на мероприятиях, на встречах с избирателями, я понимаю, что люди относятся к этому с чувством патриотизма. Они готовы чем-то жертвовать, помогать. Это видно и по всем нашим акциям, которые проводятся в республике.

Владимир Нагорный, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном собрании Республики Башкортостан

 Сегодня важное событие в жизни нашей республики. Много положительных моментов в строительстве жилья, дорог. Соцкультбыт в республике в республике наблюдается. Это очень положительно.

Юнир Кутлугужин, руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственном Собрании Республики Башкортостан

Эксперты отметили, что, несмотря на сложный период, республика продолжает наращивать вложения в экономику. В  последние три года объем инвестиций в регион вырос почти на треть. Это значит, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. Успехи республика одерживает и в научной сфере. В первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов Башкортостан занял четвертое место. Локомотивом такого успеха, уверены эксперты, послужила активная работа регионального НОЦ. Его работа позволила привлечь почти 16 млрд рублей федеральных средств.

Результат комплексный, он проявляется в том, что мы вошли в пятерку регионов РФ по научно-технологическому развитию. Естественно, мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Радий Фаритович определил новые горизонты развития науки и образования в Башкортостане. Впервые будет подготовлена долгосрочная программа научно-технологическая программа республики до 2030 года.

Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий

На сегодняшний день система высшего учебного заведения повернулась лицом к школе. У наших учащихся появилась возможность посещать университеты, общаться с преподавательским составом, знакомиться и узнавать систему высшего образования изнутри. Это, конечно же, новый стимул, новые направления и определённость для наших детей, с чем в дальнейшем связать свою жизнь.

Ильнур Салихов, директор Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова
Финал Уфимской волны
БАШКОРТТАР-БСТ