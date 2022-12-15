Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания Госсобранию

Провести инвентаризацию земель сельхозназначения, дополнительно выделить 4 миллиарда рублей на строительство и капремонт автодорог, сделать светлее сельские улицы, отремонтировать дворы и школы. Глава Башкортостана Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания депутатам Госсобрания республики. Впервые к парламентариям руководитель региона обратился четыре года назад. И в каждом Послании во главу угла Радий Хабиров ставил рост благосостояния жителей.

Вот и сегодня главным стал человек труда. В следующем году в Башкортостане должны заработать программы поддержки производства технических средств реабилитации инвалидов, а также колодно-бортевого пчеловодства. Глава республики также поручил провести инвентаризацию земель, чтобы ввести их в оборот для производства сельхозпродукции. Отдельный блок Послания касался специальной военной операции. Радий Хабиров отметил роль военнослужащих Башкортостана в защите интересов России, поблагодарил жителей региона за помощь бойцам на передовой. Республика регулярно отправляет колонны с гуманитарным грузом, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым. Внимание оказывается и тем, кто ждёт своих защитников дома.

Своим личным долгом считаю быть опорой военнослужащим, добровольцам. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь. Ввели региональные выплаты, приняли более 30 мер поддержки. До Нового года они должны получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана отметил и рост промышленности. За прошлый год этот сектор экономики вырос почти на 8 %, положительная динамика отмечена и за последние десять месяцев. 23 республиканских предприятия уже заместили импортную продукцию. Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Растут инвестиции, которые помогают создавать новые рабочие места. А в следующем году должна быть полностью решена проблема обманутых дольщиков. Радий Хабиров также особо отметил достижения башкирских аграриев. В этом году они потрудились героически. За десять месяцев обеспечили рост сельхозпродукции почти на 25%, сохранили объемы её экспорта. Собрали больше 5 миллионов тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности. Во время Послания Радий Хабиров дал поручение республиканскому правительству усилить поддержку сельчан.

Село, уважаемые коллеги, – это наша гордость, наши истоки. И мы должны проявлять заботу о сельчанах. Они справедливо требуют от нас создания комфортных условий в сельской местности. Ежегодно направляем на благоустройство сел и деревень 1,5 млрд рублей. Республика входит в число лидеров по реализации федеральной программы комплексного развития сельских территорий. В 2018 году сельчане очень по-доброму восприняли программу по освещению улиц сёл и деревень. Мы действительно тогда ставили задачу, чтобы центральные улицы были освещены. К сожалению, мы вынужденно свернули программу в ковидные времена, но в моей почте много обращений, где люди просят вернуться к этой теме. Поручаю Правительству со следующего года направлять на эти цели не менее 300 млн рублей, обеспечить совместно с муниципалитетами, чтобы были освещены дороги к школам и детским садам, поликлиникам и больницам, а также парки и общественные пространства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Финал Уфимской волны
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