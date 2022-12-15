Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания Госсобранию

Провести инвентаризацию земель сельхозназначения, дополнительно выделить 4 миллиарда рублей на строительство и капремонт автодорог, сделать светлее сельские улицы, отремонтировать дворы и школы. Глава Башкортостана Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания депутатам Госсобрания республики. Впервые к парламентариям руководитель региона обратился четыре года назад. И в каждом Послании во главу угла Радий Хабиров ставил рост благосостояния жителей.
Вот и сегодня главным стал человек труда. В следующем году в Башкортостане должны заработать программы поддержки производства технических средств реабилитации инвалидов, а также колодно-бортевого пчеловодства. Глава республики также поручил провести инвентаризацию земель, чтобы ввести их в оборот для производства сельхозпродукции. Отдельный блок Послания касался специальной военной операции. Радий Хабиров отметил роль военнослужащих Башкортостана в защите интересов России, поблагодарил жителей региона за помощь бойцам на передовой. Республика регулярно отправляет колонны с гуманитарным грузом, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым. Внимание оказывается и тем, кто ждёт своих защитников дома.
Глава Башкортостана отметил и рост промышленности. За прошлый год этот сектор экономики вырос почти на 8 %, положительная динамика отмечена и за последние десять месяцев. 23 республиканских предприятия уже заместили импортную продукцию. Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Растут инвестиции, которые помогают создавать новые рабочие места. А в следующем году должна быть полностью решена проблема обманутых дольщиков. Радий Хабиров также особо отметил достижения башкирских аграриев. В этом году они потрудились героически. За десять месяцев обеспечили рост сельхозпродукции почти на 25%, сохранили объемы её экспорта. Собрали больше 5 миллионов тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности. Во время Послания Радий Хабиров дал поручение республиканскому правительству усилить поддержку сельчан.