Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания Госсобранию

Село, уважаемые коллеги, – это наша гордость, наши истоки. И мы должны проявлять заботу о сельчанах. Они справедливо требуют от нас создания комфортных условий в сельской местности. Ежегодно направляем на благоустройство сел и деревень 1,5 млрд рублей. Республика входит в число лидеров по реализации федеральной программы комплексного развития сельских территорий. В 2018 году сельчане очень по-доброму восприняли программу по освещению улиц сёл и деревень. Мы действительно тогда ставили задачу, чтобы центральные улицы были освещены. К сожалению, мы вынужденно свернули программу в ковидные времена, но в моей почте много обращений, где люди просят вернуться к этой теме. Поручаю Правительству со следующего года направлять на эти цели не менее 300 млн рублей, обеспечить совместно с муниципалитетами, чтобы были освещены дороги к школам и детским садам, поликлиникам и больницам, а также парки и общественные пространства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан