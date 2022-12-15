Иван Сухарев прокомментировал Послание Главы Башкортостана Госсобранию

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился с ежегодным Посланием к Государственному Собранию – Курултаю республики. Выступление руководителя региона комментируют политики и общественные деятели.
Так, Иван Сухарев дал оценку работе созданной в республике структуре оперативного реагирования, которая направлена на результативное решение запросов граждан. В этом непосредственная заслуга Главы Башкортостана, отмечает спикер.
Также Иван Сухарев оценил активную работу Радия Хабирова в соцсетях.