Иван Сухарев прокомментировал Послание Главы Башкортостана Госсобранию

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился с ежегодным Посланием к Государственному Собранию – Курултаю республики. Выступление руководителя региона комментируют политики и общественные деятели.

Фото №1 - Иван Сухарев прокомментировал Послание Главы Башкортостана Госсобранию

Так, Иван Сухарев дал оценку работе созданной в республике структуре оперативного реагирования, которая направлена на результативное решение запросов граждан. В этом непосредственная заслуга Главы Башкортостана, отмечает спикер.

Это непосредственная работа Радия Фаритовича. Как работает ЛДПР 7 на 24, так же работает и глава. Понятно, что все довольными быть не могут – это нормальная ситуация, но работа ведется, и создание этого центра – это уже работа. И его создание – это, в принципе, инициатива снизу, это запрос наших граждан. Мы надеемся, что со временем запросы жителей будут удовлетворяться более динамично, и ЛДПР работает в этом направлении достаточно эффективно, а не от выборов к выборам. У нас постоянно работает горячая линия, работают общественные приемные. В городах Башкортостана 18 отделений. Мы рассчитываем, что наши отделения и дальше будут открываться и в Башкирии, и по всей стране работа усиливается.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии ЛДПР

Также Иван Сухарев оценил активную работу Радия Хабирова в соцсетях.

Я считаю, что это правильно. Более того, мы, фракция ЛДПР, не так давно внесли законопроект, который меняет закон «Об обращениях граждан», обязывающий чиновников отвечать гражданам в том числе и в соцсетях. Это очень важная работа, потому что многие люди сейчас используют интернет, соцсети, а не бумагу. Кроме того, это позволяет получить более оперативную реакцию.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии ЛДПР
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