Иван Сухарев прокомментировал Послание Главы Башкортостана Госсобранию

Это непосредственная работа Радия Фаритовича. Как работает ЛДПР 7 на 24, так же работает и глава. Понятно, что все довольными быть не могут – это нормальная ситуация, но работа ведется, и создание этого центра – это уже работа. И его создание – это, в принципе, инициатива снизу, это запрос наших граждан. Мы надеемся, что со временем запросы жителей будут удовлетворяться более динамично, и ЛДПР работает в этом направлении достаточно эффективно, а не от выборов к выборам. У нас постоянно работает горячая линия, работают общественные приемные. В городах Башкортостана 18 отделений. Мы рассчитываем, что наши отделения и дальше будут открываться и в Башкирии, и по всей стране работа усиливается.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии ЛДПР