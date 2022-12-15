Депутат Госсобрания Рустем Ахунов отметил важные составляющие Послания Главы Башкортостана

В Послании главы я бы хотел обратить внимание на две составляющих, которые мне показались очень важными. Прежде всего, это перманентная масштабная поддержка семей мобилизованных и тех, кто оказался в зоне СВО. Я полагаю, что Республика Башкортостан находится в лидерах по инициативе, объему и видам этой поддержки. Надо отметить, что не только органы госвласти активно вовлекаются в этот процесс, но и жители республики. Вызывает восхищение этот объем и уровень поддержки.

Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан