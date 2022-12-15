Депутат Госсобрания Рустем Ахунов отметил важные составляющие Послания Главы Башкортостана

Сегодняшнее Послание Радия Хабирова Государственному Собранию Башкортостана комментируют политики, экономисты и общественные деятели. Депутат Курултая Башкирии Рустем Ахунов обозначил две важные составляющие выступления руководителя региона.
Второе, что, по мнению депутата, неизбежно связано с посланием, – это вопросы экономики и инвестиций. Регион здесь тоже проявляет высокую инициативность в плане развития инвестиционных процессов, форм инвестиционной поддержки разных проектов – как малого бизнеса, так и крупных предприятий, отмечает Рустем Ахунов.