Депутат Госсобрания Рустем Ахунов отметил важные составляющие Послания Главы Башкортостана

Сегодняшнее Послание Радия Хабирова Государственному Собранию Башкортостана комментируют политики, экономисты и общественные деятели. Депутат Курултая Башкирии Рустем Ахунов обозначил две важные составляющие выступления руководителя региона.

Фото №1 - Депутат Госсобрания Рустем Ахунов отметил важные составляющие Послания Главы Башкортостана

В Послании главы я бы хотел обратить внимание на две составляющих, которые мне показались очень важными. Прежде всего, это перманентная масштабная поддержка семей мобилизованных и тех, кто оказался в зоне СВО. Я полагаю, что Республика Башкортостан находится в лидерах по инициативе, объему и видам этой поддержки. Надо отметить, что не только органы госвласти активно вовлекаются в этот процесс, но и жители республики. Вызывает восхищение этот объем и уровень поддержки.

Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Второе, что, по мнению депутата, неизбежно связано с посланием, – это вопросы экономики и инвестиций. Регион здесь тоже проявляет высокую инициативность в плане развития инвестиционных процессов, форм инвестиционной поддержки разных проектов – как малого бизнеса, так и крупных предприятий, отмечает Рустем Ахунов.

Я полагаю, что эти инвестиции, несмотря на всю сложность экономической ситуации, в которой оказались страна и регион, дают свои экономические плоды и экономический эффект.

Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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