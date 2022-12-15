В уфимской поликлинике мужчина распылил газовый баллончик

в башкирской столице мужчина распылил газовый баллончик на приеме врача в поликлинике №50. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
По информации ведомства, пациент распылили содержимое баллончика в кабинете эндокринолога и в коридоре. Персонал и пациентов пришлось эвакуировать. Помещения поликлиники были тщательно проветрены. Пострадавших нет.
Пресс-служба МВД сообщает, что полиции удалось установить личность злоумышленника, однако по месту своей прописки он не появляется. После того, как злоумышленник будет задержан, его привлекут к ответственности.