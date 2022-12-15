Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкортостана: основные поручения

Провести инвентаризацию земель сельхозназначения, дополнительно выделить 4 миллиарда рублей на строительство и капремонт автодорог, сделать светлее сельские улицы, отремонтировать дворы и школы. Глава Башкортостана Радий Хабиров дал 16 поручений во время Послания депутатам Госсобрания республики. Следующий год в Башкортостане объявлен Годом полезных дел для малой Родины. А главным становится человек труда.
И каким оно будет, нужно думать уже сегодня. Время само бросает вызовы. И на них нужно уметь своевременно отвечать. Ожидаемо Глава Башкортостана начал своё выступления с главной темы – специальной военной операции на Украине. На защиту Родины встали тысячи наших земляков, среди которых резервисты, мобилизованные, республика сформировала три батальона из добровольцев. Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих и жителей региона за помощь бойцам на передовой. Без поддержки не остались и родные, которые ждут своих защитников дома.
Ключевая задача власти – обеспечить эффективную работу всех секторов экономики, отметил Радий Хабиров. 23 предприятия республики уже заместители импортную продукцию. Большую помощь оказывает Фонд развития промышленности. И эта поддержка по поручению Главы Башкортостана увеличится ещё на 200 миллионов рублей. Особый акцент будет сделан на кооперацию кластеров. Радий Хабиров заявил, что в следующем году должны заработать две новые программы поддержки: производство технических средств реабилитации инвалидов и колодно-бортевого пчеловодства. Если закрываются одни двери, не ждём у моря погоды, ищем и открываем другие, отметил глава республики.
Особой благодарности Радия Хабирова заслужили аграрии Башкортостана. За 10 месяцев они обеспечили рост сельхозпродукции почти на 25%, сохранили объёмы её экспорта. Собрали более 5 миллионов тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности. Прямо во время послания глава региона дал поручение республиканскому правительству усилить поддержку сельчан.
Все действия власти не имеют смысла и будут справедливо критиковаться, если они не направлены на самое главное – улучшение жизни людей, отметил Радий Хабиров. Во главе угла – жилье, работа, достойная зарплата и качественные автомагистрали. Но помимо грандиозных инфраструктурных объектов, нужно сделать упор на ремонт муниципальных дорог, о чем регулярно просят Главу Башкортостана во время его рабочих поездок по региону.
В числе приоритетов – поддержка системы образования. 6,5 млрд рублей по президентской программе направят на ремонт школ – таких объёмов прежде никогда не было, отметил Радий Хабиров. Глава республики поручил правительству завершить к 2026 году строительство межвузовского кампуса, направить 200 миллионов рублей на поддержку учёных и увеличить до 150 число грантов молодым сельским учителям. Всего за 40 минут, что длилось послание, Радий Хабиров дал 16 поручений по ключевым отраслям. Зал встречал их аплодисментами, как и призыв руководителя региона даже не обсуждать пока повышения платы за капитальный ремонт. Если будут непредвиденные ситуации, республика найдет денег, но перекладывать этот груз на плечи жильцов не нужно, особо подчеркнул Радий Хабиров.
Главным в нашей жизни должен стать человек труда, отметил Радий Хабиров. И поручил главам муниципалитетов держать их в центре внимания.
Следующий год Радий Хабиров объявил годом полезных дел для Родины. Указ об этом будет подписан уже сегодня. В завершение своего послания глава призвал быть сильными, отметив, что если и впредь будем едины в мыслях и делах, то пройдем любые испытания и победим.