Послание Радия Хабирова Госсобранию Башкортостана: основные поручения

В числе приоритетов – поддержка системы образования. 6,5 млрд рублей по президентской программе направят на ремонт школ – таких объёмов прежде никогда не было, отметил Радий Хабиров. Глава республики поручил правительству завершить к 2026 году строительство межвузовского кампуса, направить 200 миллионов рублей на поддержку учёных и увеличить до 150 число грантов молодым сельским учителям. Всего за 40 минут, что длилось послание, Радий Хабиров дал 16 поручений по ключевым отраслям. Зал встречал их аплодисментами, как и призыв руководителя региона даже не обсуждать пока повышения платы за капитальный ремонт. Если будут непредвиденные ситуации, республика найдет денег, но перекладывать этот груз на плечи жильцов не нужно, особо подчеркнул Радий Хабиров.