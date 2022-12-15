Острые вопросы и новые задачи: эксперты прокомментировали Послание Главы Башкортостана Госсобранию

Поручения главы республики, озвученные в ходе послания, сейчас активно обсуждают политики, экономисты, общественные деятели – все, от кого зависит реализация планов. Присутствовавшие на оглашении Послания отмечают: руководитель региона не только затронул в нём самые насущные и даже острые вопросы, но и высказал ряд важных инициатив. Как прошел год и что изменится в жизни республики в следующем?

В фойе здания парламента не протолкнуться. Сразу после оглашения послания в коридоре разворачиваются жаркие дискуссии. Для всех этих людей выступление Радия Хабирова – возможность определить приоритеты в своей работе на ближайшую перспективу. К тому же этот турбулентный год поставил перед республикой новые задачи.

Послание главы наглядно продемонстрировало, что нет такого участка, где бы мы были в числе отстающих, где бы не выполнили те задачи, которые ставили, скажем, в предыдущем послании. Никогда не было такой турбулентности, никогда не было такой сложной ситуации, с какой столкнулась наша страна. Башкортостан на себе ощутил все тяготы, невзгоды, которые были связаны с этой попыткой дискредитировать нашу страну, нашу экономику. Башкортостан в этой связи нашел те оптимальные форматы, чтобы нейтрализовать негативные последствия санкционного воздействия. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Республика в этих условиях объединилась, а экономика окрепла. Радий Хабиров отметил, что два года подряд Башкортостан занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России, регион входит в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны. И это в условиях жесточайших санкций и ограничений торговли. Объем инвестиций в республику вырос почти на треть. Это значит, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан

Башкортостан в части промышленности и других отраслей показывает очень высокие темпы развития. Рост промышленного производства к 2021 году превысили 8%. Все это было достигнуто благодаря реализации целого ряда эффективных инструментов, среди них, в частности, Фонд развития промышленности. Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук

Эксперты отмечают, что основа рывка в экономике – единение жителей. Башкортостан первым направил в зону СВО батальон из добровольцев. Позиции шаймуратовцев укрепили доставаловцы. На следующей неделе защищать интересы Родины отправятся и бойцы батальона имени Салавата Юлаева. За спинами воинов – вся республика, собирающая гуманитарную помощь.

Создание башкирских батальонов – это ведь для защиты нашей Родины. Они, работая там, на Донбассе, защищают нашу Родину. Валерий Шарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

То, что мы сейчас делаем, – это борьба с нацизмом. Мы повторяем опыт наших предков на той же земле. Владимир Нагорный, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании Республики Башкортостан

Поэтому неслучайно особое внимание в послании главы республики было уделено помощи нашим воинам и членам их семей. Беспрецедентные меры поддержки приняты в Башкортостане.

Важный законопроект по поддержке семей СВО, в первую очередь для тех семей, где, к сожалению, была потеря бойца. Эти семьи смогут получить древесину, лесоматериал. Надо сказать, что в республике сегодня около 12 тысяч человек заявлены. В целом по республике более 30 мер поддержки осуществляется для семей участников СВО. Мы со стороны парламента эту работу ведем, в том числе, мы одними из первых в РФ приняли законопроект по выделению из бюджета около 2 млн рублей семьям, где есть погибшие участники СВО. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Я полагаю, что Республика Башкортостан находится в лидерах по инициативе, объему и видам этой поддержки. Надо отметить, что не только органы госвласти активно вовлекаются в этот процесс, но и жители республики. Вызывает восхищение этот объем и уровень поддержки. Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

В лидеры Башкортостан выбился и по вводу жилья – а это 3 млн квадратных метров, в укреплении дорожной инфраструктуры, в республике самый низкий за новейшую историю уровень безработицы. В регионе будет продолжена программа модернизации первичного звена здравоохранения, построены 250 ФАПов. В следующем году Радий Хабиров анонсировал открытие Центра детской онкологии и гематологии, ввод поликлиник в Месягутово, Кармаскалах, Баймаке, больницу в Большеустьикинском.

Есть позитивные изменения, и за период пандемии мы значительно увеличили и материальную составляющую системы здравоохранения республики, и кадровые изменения произошли. По своей каждодневной работе мы видим, что глава республики и правительство непосредственно уделяют огромное внимание системе здравоохранения. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

С момента заступления на пост главы республики Радий Хабиров неустанно повторяет: главная задача властей – обеспечить комфортные условия жизни для населения. Для оперативного реагирования на запросы жителей функционирует Центр управления республикой.

Я считаю, что это правильно. Более того, мы, фракция ЛДПР, не так давно внесли законопроект, который меняет закон «Об обращениях граждан», обязывающий чиновников отвечать гражданам в том числе и в соцсетях. Это очень важная работа, потому что многие люди сейчас используют интернет, соцсети, а не бумагу. Кроме того, это позволяет получить более оперативную реакцию. Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии ЛДПР

На опережение Радий Хабиров сработал, заявив о том, что сейчас не время повышать взносы на капремонт. Людям и без того сложно. Своим заявлением глава республики продемонстрировал: власть слышит запросы жителей. Никаких туманных обещаний.

Я полностью поддерживаю Радия Фаритовича в том, что с повышением платы за капитальный ремонт нужно подождать, и вообще не делать это кулуарно, а выносить на обсуждение и муниципалитетов, и, собственно, жителей. Павел Качкаев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Послание главы республики – это руководство к действию. Цель дана, задача министерств, ведомств и депутатского корпуса – в кратчайшие сроки расписать план действий, чтобы сработать на результат.

Я отмечала, что те направления, которые озвучивает глава, будут приняты. Есть возможность безусловного исполнения того, что он сказал. Как он сказал, что все мы будем работать на результат. Я надеюсь, результат будет. Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного Собрания Республики Башкортостан