Острые вопросы и новые задачи: эксперты прокомментировали Послание Главы Башкортостана Госсобранию
Поручения
главы республики, озвученные в ходе послания, сейчас активно обсуждают
политики, экономисты, общественные деятели – все, от кого зависит реализация
планов. Присутствовавшие на оглашении Послания отмечают: руководитель региона
не только затронул в нём самые насущные и даже острые вопросы, но и высказал
ряд важных инициатив. Как прошел год и что изменится в жизни республики в
следующем?
В
фойе здания парламента не протолкнуться.
Сразу после оглашения послания в
коридоре разворачиваются жаркие дискуссии. Для всех этих людей выступление Радия
Хабирова – возможность определить приоритеты в своей работе на ближайшую
перспективу. К тому же этот турбулентный год поставил перед республикой новые
задачи.
Послание главы наглядно
продемонстрировало, что нет такого участка, где бы мы были в числе отстающих,
где бы не выполнили те задачи, которые ставили, скажем, в предыдущем послании.
Никогда не было такой турбулентности, никогда не было такой сложной ситуации, с
какой столкнулась наша страна. Башкортостан на себе ощутил все тяготы,
невзгоды, которые были связаны с этой попыткой дискредитировать нашу страну,
нашу экономику. Башкортостан в этой связи нашел те оптимальные форматы, чтобы
нейтрализовать негативные последствия санкционного воздействия.
Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Республика
в этих условиях объединилась, а
экономика окрепла. Радий Хабиров отметил,
что два года подряд Башкортостан
занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики
в России, регион входит в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны. И
это в условиях жесточайших санкций и ограничений торговли. Объем инвестиций в
республику вырос почти на треть. Это значит, что российские и зарубежные инвесторы
поверили в Башкортостан
Башкортостан в
части промышленности и других отраслей показывает очень высокие темпы развития.
Рост промышленного производства к 2021 году превысили 8%. Все это было
достигнуто благодаря реализации целого ряда эффективных инструментов, среди
них, в частности, Фонд развития промышленности.
Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук
Эксперты
отмечают, что основа рывка в экономике – единение жителей. Башкортостан первым
направил в зону СВО батальон из добровольцев. Позиции шаймуратовцев укрепили
доставаловцы. На следующей неделе защищать интересы Родины отправятся и бойцы батальона имени Салавата Юлаева. За спинами
воинов – вся республика, собирающая гуманитарную помощь.
Создание башкирских
батальонов – это ведь для защиты нашей Родины. Они, работая там, на Донбассе, защищают
нашу Родину.
Валерий Шарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
То, что мы сейчас
делаем, – это борьба с нацизмом. Мы повторяем опыт наших предков на той же
земле.
Владимир Нагорный, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании Республики Башкортостан
Поэтому
неслучайно особое внимание в послании главы республики было уделено помощи
нашим воинам и членам их семей.
Беспрецедентные меры поддержки приняты в Башкортостане.
Важный законопроект по поддержке
семей СВО, в первую очередь для тех семей, где, к сожалению, была потеря бойца.
Эти семьи смогут получить древесину, лесоматериал. Надо сказать, что в
республике сегодня около 12 тысяч человек заявлены. В целом по республике более
30 мер поддержки осуществляется для семей участников СВО. Мы со стороны
парламента эту работу ведем, в том числе, мы одними из первых в РФ приняли
законопроект по выделению из бюджета около 2 млн рублей семьям, где есть
погибшие участники СВО.
Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
Я полагаю, что Республика
Башкортостан находится в лидерах по инициативе, объему и видам этой поддержки.
Надо отметить, что не только органы госвласти активно вовлекаются в этот
процесс, но и жители республики. Вызывает восхищение этот объем и уровень
поддержки.
Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
В
лидеры Башкортостан выбился и по вводу жилья – а это 3 млн квадратных метров, в
укреплении дорожной инфраструктуры, в республике самый низкий за новейшую историю уровень безработицы. В регионе будет продолжена программа
модернизации первичного звена здравоохранения, построены 250 ФАПов. В следующем
году Радий Хабиров анонсировал
открытие Центра детской онкологии и
гематологии, ввод поликлиник в Месягутово, Кармаскалах, Баймаке, больницу
в Большеустьикинском.
Есть позитивные
изменения, и за период пандемии мы значительно увеличили и материальную
составляющую системы здравоохранения республики, и кадровые изменения произошли.
По своей каждодневной работе мы видим, что глава республики и правительство
непосредственно уделяют огромное внимание системе здравоохранения.
Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
С
момента заступления на пост главы республики Радий Хабиров неустанно повторяет:
главная задача властей – обеспечить комфортные условия жизни для населения. Для
оперативного реагирования на запросы жителей
функционирует Центр управления республикой.
Я считаю, что это правильно.
Более того, мы, фракция ЛДПР, не так давно внесли законопроект, который меняет
закон «Об обращениях граждан», обязывающий чиновников отвечать гражданам в том
числе и в соцсетях. Это очень важная работа, потому что многие люди сейчас
используют интернет, соцсети, а не бумагу. Кроме того, это позволяет получить
более оперативную реакцию.
Иван Сухарев, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии ЛДПР
На опережение Радий
Хабиров сработал, заявив о том, что сейчас не время повышать взносы на
капремонт. Людям и без того сложно. Своим заявлением глава республики продемонстрировал:
власть слышит запросы жителей. Никаких туманных обещаний.
Я полностью поддерживаю Радия Фаритовича
в том, что с повышением платы за капитальный ремонт нужно подождать, и вообще
не делать это кулуарно, а выносить на обсуждение и муниципалитетов, и,
собственно, жителей.
Павел Качкаев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Послание
главы республики – это руководство к действию. Цель дана, задача министерств,
ведомств и депутатского корпуса – в кратчайшие сроки расписать план действий,
чтобы сработать на результат.
Я отмечала, что те направления,
которые озвучивает глава, будут приняты. Есть возможность безусловного
исполнения того, что он сказал. Как он сказал, что все мы будем работать на
результат. Я надеюсь, результат будет.
Рида Субханкулова, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного Собрания Республики Башкортостан
Социальные
инициативы, развитие медицины и
инфраструктурные проекты, которые изменят жизни тысяч людей. А ещё инвестиции
и развитие региона. Очередное послание главы республики Государственному
Собранию – это не только подведение итогов, но и постановка целей на ближайшую
перспективу. Не менее важно и доведение до конца всех уже начатых проектов. А
их несколько десятков. Как отметил
руководитель региона, главная и конечная задача всех усилий – улучшение
качества жизни простых людей.