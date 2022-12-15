Бюджет Башкирии на 2023 год принят с дефицитом в 17,8 млрд рублей

При этом все расходы социального характера будут профинансированы в полном объеме. Об этом заявила вице-премьер правительства, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Рост дефицита бюджета республики планируется покрыть за счет увеличения плана по приватизации госимущества. В следующем году с продажи акций и долей госкомпаний казну могут пополнить на 2,3 млрд рублей.

Ожидается рост поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд. В части расходов растет финансирование статей, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы, с поддержкой семей участников СВО, с инфраструктурным развитием. В предстоящие два года ожидается сокращение расходов и образовавшегося дефицита. Согласно документу, в 2025 году он не превысит 3,5 млрд рублей. Закон направлен на подпись главе республики.