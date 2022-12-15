В Уфе установили пробную сваю Центра фехтования

Историческое событие произошло сегодня в столице республики. На торжественную церемонию приехали почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова. Но это не единственное спортивное мероприятие. Делегация почетных гостей побывала на площадке, где возводится центр борьбы. Затем прошел Совет по развитию физкультуры и спорта. Во всех мероприятиях без исключения принимал участие Глава Башкортостана. Насыщенный день стал подведением спортивных итогов года.
Этого события башкирские фехтовальщики ждали больше 10 лет. Установка пробной сваи будущего спортивного объекта – как главная награда за успехи рапиристов и шпажистов на мировой арене. Только на играх в Токио Аделина Загидуллина, Тимур Сафин и Никита Нагаев завоевали три медали, одна из которых – высшего достоинства.
В церемонии запуска строительства приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, София Позднякова и Тимур Сафин. Они вложили рапиру в символический камень, установленный в честь начала возведения объекта.
А это другая часть города. Гости посетили строящийся Центр борьбы, который будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.
Это не просто спортивный комплекс, потому что в его состав войдут универсальный концертный зал с амфитеатром на три с половиной тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.
В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома. Появилось сразу 7 площадок ГТО в разных районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, «умные спортивные площадки». Вполне логично, что Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве. Об этом говорили уже на Совете по развитию физической культуры и спорта.
На очередное заседание совета пригласили порядка двухсот гостей. Среди них и руководители спортивных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, с которыми было подписано соглашение о сотрудничестве. Глава Башкортостана вручил гостям из новых регионов борцовские ковры.
На совете также обсуждали вопросы развития спорта и науки, государственно-частного партнерства, олимпийского и паралимпийского движения. Завершением заседания стала церемония награждения спортсменов, тренеров, представителей федераций. Итоги года подведены, однако Глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал встретиться в рабочей обстановке снова, чтобы детально обсудить наболевшие спортивные вопросы.