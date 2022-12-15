В Уфе установили пробную сваю Центра фехтования

Историческое событие произошло сегодня в столице республики. На торжественную церемонию приехали почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова. Но это не единственное спортивное мероприятие. Делегация почетных гостей побывала на площадке, где возводится центр борьбы. Затем прошел Совет по развитию физкультуры и спорта. Во всех мероприятиях без исключения принимал участие Глава Башкортостана. Насыщенный день стал подведением спортивных итогов года.

Этого события башкирские фехтовальщики ждали больше 10 лет. Установка пробной сваи будущего спортивного объекта – как главная награда за успехи рапиристов и шпажистов на мировой арене. Только на играх в Токио Аделина Загидуллина, Тимур Сафин и Никита Нагаев завоевали три медали, одна из которых – высшего достоинства.

Это для нас очень значимое событие, которого все мы долго ждали. Надеюсь, в 2024 году центр будет достроен и распахнет свои двери для всех фехтовальщиков Республики Башкортостан. Тимур Сафин, победитель и призер Олимпийских игр

В церемонии запуска строительства приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, София Позднякова и Тимур Сафин. Они вложили рапиру в символический камень, установленный в честь начала возведения объекта.

Будущий центр фехтования – это наша благодарность фехтовальщикам из Башкортостана, которые завоевали для республики огромное количество медалей. Посоветовавшись со спортсменами и тренерами, мы решили присвоить Центру фехтования имя великого тренера Рамиля Исмагиловича Аюпова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А это другая часть города. Гости посетили строящийся Центр борьбы, который будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.

Наша мечта, наших тренеров, жителей, реализуется здесь, мы идем в плане. Весной 2024 года мы его откроем. Это долгий путь был – и проект, и финансирование. Минспорт России поддержал нас. Творческий проект, вы сами видите. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это не просто спортивный комплекс, потому что в его состав войдут универсальный концертный зал с амфитеатром на три с половиной тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.

Это масштаб, цели и задачи, начиная от глобальных прожектов до реализации на земле. Сегодня мы проехали по Башкирии, посмотрели, как они реализуются. Не надо много говорить, надо просто посмотреть. Я убежден, что главное – дать возможность ребенку, родителю, любому жителю нашей славной Башкирии пройти через эту школу спорта, физической культуры. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Масштабы вашей республики впечатляют. За работой и квалификацией специалистов, которые развивают физкультуру и спорт, даже с завистью наблюдаю. Всегда с большим желанием приезжаю к вам в гости. Посетила ваши грандиозные спортивные объекты, которые строятся и будут служить богатым ресурсом не только для золотых медалей в профессиональном спорте, но и для оздоровления всех людей, популяризации ЗОЖ. Это, безусловно, качественный и нужный вклад. Виктория Коблова, серебряный призер Олимпийских игр

В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома. Появилось сразу 7 площадок ГТО в разных районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, «умные спортивные площадки». Вполне логично, что Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве. Об этом говорили уже на Совете по развитию физической культуры и спорта.

На очередное заседание совета пригласили порядка двухсот гостей. Среди них и руководители спортивных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, с которыми было подписано соглашение о сотрудничестве. Глава Башкортостана вручил гостям из новых регионов борцовские ковры.

Такой обмен опытом будет для нас очень полезен, потому что Башкортостан занимает передовые позиции, к чему и мы стремимся. Олег Шеренешев, начальник управления Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики