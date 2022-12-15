Мария Захарова приняла участие в Международной неделе бизнеса, проходящей в Уфе

Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла участие в Международной неделе бизнеса, которая проходит в Уфе. Сегодня завершился второй день форума. В дискуссиях в основном участвовали иностранные партнеры.

Идея – самый дорогой товар на свете. Большая концентрация идей сейчас здесь, на Неделе бизнеса. Это второй день международного форума. И именно сегодня здесь можно по-настоящему ощутить все национальное многообразие участников. Страны ШОС и внешнеэкономические связи – на повестке дня.

Девизом этого дня вполне может стать фраза «бизнес против санкций». Вне зависимости от политической обстановки и заявлений предприниматели стараются смотреть на мир без границ. И Башкортостан – хорошее место, чтобы заявить об этом.

Одну из стран-соорганизаторов прошлого года – Казахстан – представили предприниматели, которые приехали с конкретной целью – развивать на родине сельское хозяйство. И в этом вопросе у Башкортостана есть что позаимствовать и чему поучиться, говорят бизнесмены.

Промышленный диалог приехали выстраивать турецкие предприниматели. Кстати, бизнес в этой стране развивают много выходцев из России.

В нынешнем году башкирская делегация неоднократно посещала с деловым визитом Узбекистан. И вот теперь коллеги из среднеазиатской страны приехали в Уфу с ответным визитом.

На форуме зарубежные участники представили свои экспозиции. На стенде Армении, например, – консервированные фрукты и овощи, а также напитки.

И ни у кого не возникает вопроса, почему этот диалог происходит в Уфе. Ответ очевиден. Башкортостану в этом году удалось на 18% увеличить доходы. Санкционные манипуляции как раз и спровоцировали рост экономики. Многие предприятия начали работать сверхурочно, поставляя импортозамещающую продукцию на рынок страны.

Участие в диалоге многие эксперты и представители в том числе западных стран приняли дистанционно. В режиме видеосвязи выступила и официальный представитель МИД Мария Захарова. В рамках второго дня также состоялась церемония награждения лучших экспортеров, а также был заключен ряд соглашений.