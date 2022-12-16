В Уфе мужчина угодил под грузовой поезд и погиб

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России на запрос «Башинформа» добавили, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Когда его увидел машинист, то применил экстренное торможение и стал подавать сигнал большой громкости, но травмирование предотвратить не удалось. Следователи проводят проверку.