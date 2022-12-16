В Уфе мужчина угодил под грузовой поезд и погиб

В башкирской столице под грузовой поезд попал 53-летний мужчина. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
Трагедия произошла 14 декабря на 1 607 километре Куйбышевской ЖД около станции «Дема. Западный парк». Машинист применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться, в результате чего совершил наезд на человека. Мужчина скончался на месте.
В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России на запрос «Башинформа» добавили, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Когда его увидел машинист, то применил экстренное торможение и стал подавать сигнал большой громкости, но травмирование предотвратить не удалось. Следователи проводят проверку.