В Башкирии мужчина зарубил топором свою пожилую тетю

Когда он возвращался домой, на улице пересекся со своей пожилой тетей. Женщина стала на него кричать, спрашивать, где он был, куда пропал, и попыталась взять его за грудки. Мужчине это не понравилось — завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Родственники, будучи в нетрезвом состоянии, упали в канаву. После этого мужчину словно переклинило.