В Башкирии мужчина зарубил топором свою пожилую тетю

В Караидельском районе Башкирии 46-летний мужчина прямо на улице зарубил топором свою пожилую тетю. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу местного суда.

Фото №1 - В Башкирии мужчина зарубил топором свою пожилую тетю

Трагедия произошла в апреле текущего года. Мужчина взял топор и отправился в лес за березовым соком.

Когда он возвращался домой, на улице пересекся со своей пожилой тетей. Женщина стала на него кричать, спрашивать, где он был, куда пропал, и попыталась взять его за грудки. Мужчине это не понравилось — завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Родственники, будучи в нетрезвом состоянии, упали в канаву. После этого мужчину словно переклинило.

Он схватил свой топор и нанес им не менее 15 ударов в область жизненно важных органов, а именно в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Пожилая женщина скончалась через непродолжительное время от полученных увечий. При вынесении решения по делу суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, данные о личности подсудимого.

пресс-служба Караидельского межрайонного суда

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ