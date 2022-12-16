В Башкирии мужчина зарубил топором свою пожилую тетю

В Караидельском районе Башкирии 46-летний мужчина прямо на улице зарубил топором свою пожилую тетю. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу местного суда.
Трагедия произошла в апреле текущего года. Мужчина взял топор и отправился в лес за березовым соком.
Когда он возвращался домой, на улице пересекся со своей пожилой тетей. Женщина стала на него кричать, спрашивать, где он был, куда пропал, и попыталась взять его за грудки. Мужчине это не понравилось — завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Родственники, будучи в нетрезвом состоянии, упали в канаву. После этого мужчину словно переклинило.
Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.