В Уфимском университете науки и технологий стартовала конференция по электрическим машинам

В Уфимском университете науки и технологий стартовала I Всероссийская конференция по электрическим машинам. Её приурочили к юбилею кафедры электромеханики УГАТУ. Участники форума обсудили развитие отечественного электромашиностроения. На конференцию съехались крупные разработчики и производители технических машин, студенты и сотрудники вузов со всей России – более 100 представителей из 34 организаций.
Для гостей форума провели экскурсию по научным лабораториям и учебным аудиториям университета, в том числе передовой инженерной школе «Моторы будущего». Школа открылась недавно на базе кафедры электромеханики. Летом запустили и новое студенческо-конструкторское бюро.