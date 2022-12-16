В Уфимском университете науки и технологий стартовала конференция по электрическим машинам

К сожалению, в России в последнее время не проводятся всероссийские конференции по электрическим машинам, хотя электрические машины являются сейчас одним из основных направлений. Это электромобили, электросамолеты, роботы. Поэтому это важнейшее направление, причем у нас в университете сложилась мощнейшая научная школа под руководством Исмагилова. Наверное, одна из ведущих в России признана советом по грантам президента РФ. И вот на основе этих компетенций, как раз таки мы собрали всех электромехаников страны, причем собрали как промышленность, так и все университеты.

Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего», заведующий кафедрой электромеханики УУНТ