В Уфимском университете науки и технологий стартовала конференция по электрическим машинам

В Уфимском университете науки и технологий стартовала I Всероссийская конференция по электрическим машинам. Её приурочили к юбилею кафедры электромеханики УГАТУ. Участники форума обсудили развитие отечественного электромашиностроения. На конференцию съехались крупные разработчики и производители технических машин, студенты и сотрудники вузов со всей России – более 100 представителей из 34 организаций.

К сожалению, в России в последнее время не проводятся всероссийские конференции по электрическим машинам, хотя электрические машины являются сейчас одним из основных направлений. Это электромобили, электросамолеты, роботы. Поэтому это важнейшее направление, причем у нас в университете сложилась мощнейшая научная школа под руководством Исмагилова. Наверное, одна из ведущих в России признана советом по грантам президента РФ. И вот на основе этих компетенций, как раз таки мы собрали всех электромехаников страны, причем собрали как промышленность, так и все университеты.

Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего», заведующий кафедрой электромеханики УУНТ

Для гостей форума провели экскурсию по научным лабораториям и учебным аудиториям университета, в том числе передовой инженерной школе «Моторы будущего». Школа открылась недавно на базе кафедры электромеханики. Летом запустили и новое студенческо-конструкторское бюро.

Конструкторское бюро создано при помощи нашего индустриального партнера. Это ПАО «КАМАЗ». Наши ребята проходят обучение в рамках работы с «КАМАЗОМ». Также выполняют проекты по разработке инновационных автомобилей.  В рамках Всероссийской конференции СКБ «КАМАЗ» представляет нашим гостям свои разработки, проекты в области инновационного автостроения.

Тимур Юсуфов, руководитель студенческого конструкторского бюро «КАМАЗ-УГАТУ»
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