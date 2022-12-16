В Башкирии мужчина размозжил приятелю голову гвоздодером из-за 5 тысяч рублей

По предварительным данным, приятели распивали в доме подозреваемого спиртные напитки. Зная, что гость недавно получил зарплату, хозяин дома попросил у него в долг. Услышав отказ, мужчина успокоился и продолжил употреблять спиртное. Однако спустя время, дойдя до определённого состояния, мужчина решил, во что бы то ни стало одолжить деньги. Злоумышленник взял гвоздодер и нанес несколько ударов по голове своему собутыльнику. Пока гость был без сознания, приятель забрал у него 5 тысяч рублей, мобильный телефон и отправился гулять дальше, потратив часть похищенной суммы. Потерпевший, придя в чувства, смог самостоятельно добраться до своего дома, где его встретила мать, которая и вызвала скорую помощь.

пресс-служба МВД по РБ