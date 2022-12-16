Жительница Уфы, сбившая насмерть женщину с 4-летним ребенком, вновь предстанет перед судом

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Кировского района и отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы в связи с примирением сторон. Она обвинялась в преступлении по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Напомним, трагедия произошла в июле текущего года. Девушка, управляя автомобилем марки Nissan, при повороте на улицу Авроры с улицы Софьи Перовской сбила 39-летнюю женщину с 4-летним ребенком, которая переходила дорогу на зеленый свет. Пешеходы скончались от полученных травм на месте ДТП.
В октябре 2022 года в связи с примирением сторон суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. По предварительным данным, обвиняемая заплатила потерпевшей стороне 2,4 млн рублей. Из-под стражи обвиняемую отпустили.
Фото: Кировский районный суд Уфы, ГИБДД по РБ.