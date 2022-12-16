Жительница Уфы, сбившая насмерть женщину с 4-летним ребенком, вновь предстанет перед судом

Не согласившись с постановлением Кировского районного суда, принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, гособвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.

пресс-служба прокуратуры РБ