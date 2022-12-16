Башкортостан и общество «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве

Радий Хабиров провел рабочую встречу с председателем всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», генералом-лейтенантом ФСБ Анатолием Гулевским. Глава республики выразил признательность за эффективное сотрудничество в сфере развития спорта.

Башкирская региональная организация «Динамо» заняла первое место среди всех 82 отделений общества в стране. В ответ руководитель региона получил приглашение на празднование 100-летнего юбилея общества, которое пройдет в следующем году. Власти Башкортостана и общество «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве.