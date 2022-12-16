В Уфе завершено расследование группового несчастного случая со строителями

В ходе расследования было установлено, что верхняя площадка технологической тележки, на которой работали мужчины, была огорожена лишь с одной стороны - с другой защитные ограждения были сняты, так как накануне (в другую смену) производился подъём армокаркасов. Однако после завершения погрузочных работ ограждения на место не установили. Вместе с тем машинист погрузочно-доставочной машины не учёл габариты проёмов при проезде. Таким образом, причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ.

пресс-служба Гострудинспекции РБ