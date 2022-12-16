В Уфе завершено расследование группового несчастного случая со строителями

В башкирской столице завершено расследование группового несчастного случая со строителями «Восточного выезда». Инцидент произошел 2 сентября в автодорожном тоннеле под улицами Лесной проезд и Менделеева. В тот день в технологическую тележку наехал самосвал МоАЗ, рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии.

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В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали с тележки на бетонную поверхность проезжей части с высоты более шести метров. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, но монтажника спасти не удалось – он скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что верхняя площадка технологической тележки, на которой работали мужчины, была огорожена лишь с одной стороны - с другой защитные ограждения были сняты, так как накануне (в другую смену) производился подъём армокаркасов. Однако после завершения погрузочных работ ограждения на место не установили. Вместе с тем машинист погрузочно-доставочной машины не учёл габариты проёмов при проезде. Таким образом, причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ.

пресс-служба Гострудинспекции РБ

Сейчас материалы расследования находятся в следственных органах.

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