В Уфе завершено расследование группового несчастного случая со строителями

В башкирской столице завершено расследование группового несчастного случая со строителями «Восточного выезда». Инцидент произошел 2 сентября в автодорожном тоннеле под улицами Лесной проезд и Менделеева. В тот день в технологическую тележку наехал самосвал МоАЗ, рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии.
В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали с тележки на бетонную поверхность проезжей части с высоты более шести метров. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, но монтажника спасти не удалось – он скончался в больнице.
Сейчас материалы расследования находятся в следственных органах.