В Башкирии подвели итоги акселератора молодежных студенческих проектов «Импульс университета»

Те, проекты, которые сегодня победили, связаны с республикой. Начиная от экопроектов, заканчивая молодежными проектами, связанные с медийной активностью. Это говорит о том, что наши студенты хотят активно участвовать в жизни республики.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки