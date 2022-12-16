В Башкирии подвели итоги акселератора молодежных студенческих проектов «Импульс университета»

Его организовал Евразийский НОЦ мирового уровня. Из 400 участников конкурса до финала дошли 165 студентов и 32 проекта. Из них 18 команд стали победителями по пяти направлениям: патриотизм, инициативы, молодежные объединения, наставничество и евразийское сотрудничество.

Как сообщили в администрации главы республики, студенческие проекты будут реализованы в течение первого полугодия следующего года. На это потребуется около 7 млн рублей. Университеты возьмут на себя 80% расходов, в остальном поддержит республика через Евразийский НОЦ.

Те, проекты, которые сегодня победили, связаны с республикой. Начиная от экопроектов, заканчивая молодежными проектами, связанные с медийной активностью. Это говорит о том, что наши студенты хотят активно участвовать в жизни республики. 

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Ребята готовят проект, который сами же будут реализовывать. У них появляется опыт создания проекта, его защиты и реализация. Это первые шаги для формирования наших молодых ученых, наших молодых профессионалов. 

Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан
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