В Башкирии подвели итоги акселератора молодежных студенческих проектов «Импульс университета»

Его организовал Евразийский НОЦ мирового уровня. Из 400 участников конкурса до финала дошли 165 студентов и 32 проекта. Из них 18 команд стали победителями по пяти направлениям: патриотизм, инициативы, молодежные объединения, наставничество и евразийское сотрудничество.
Как сообщили в администрации главы республики, студенческие проекты будут реализованы в течение первого полугодия следующего года. На это потребуется около 7 млн рублей. Университеты возьмут на себя 80% расходов, в остальном поддержит республика через Евразийский НОЦ.