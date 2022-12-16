Молодой житель Уфы лишился более 170 тысяч рублей при покупке гаджетов

Горожанин на сайте объявлений нашел желанный товар и связался с продавцом. На его удачу, девушка, что продавала телефоны, согласилась с ним встретиться в ресторане по улице Проспекта Октября. Когда рандеву состоялось, уфимец, убедившись, что упаковка гаджетов не вскрыта и остальные характеристики в порядке, перевел на счет, указанный девушкой, 174 тысячи рублей.

пресс-служба МВД по РБ