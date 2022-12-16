В Уфе стартовал четвертый этап кубка России по биатлону

В первый день участники вышли на старт индивидуальных гонок. Мужчины преодолели дистанцию 20 километров, а женщины – 15. Башкирский спортсмен Эдуард Латыпов был на финише вторым, уступив лишь Александру Поварницыну.

На третью ступень пьедестала поднялся Ильназ Мухамедзянов. Еще один представитель Башкортостана Антон Бабиков занял восьмое место.

В любом случае хорошая гонка, надеялся, конечно, на чистую стрельбу. Эдуард Латыпов, призер этапа Кубка России по биатлону

В женской гонке не было равных представительнице Московской области Анастасии Гореевой. Второй стала Анастасия Шевченко, замкнула тройку призеров лидер общего зачета Кубка России Виктория Сливко. Лучшая из башкирских биатлонисток Мария Дубровская заняла 17-е место. В субботу участники выйдут на старт спринтерских гонок, а на воскресенье назначены смешанные эстафеты.