В Уфе пожилая женщина стала жертвой виртуального ухажера

Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился гражданином другой страны. Между ними завязалось общение. Вскоре мужчина сообщил, что отправил посылку с ценностями, но, чтобы её получить, пенсионерке нужно было оплатить «страховку». Доверчивая женщина отправила на указанный номер 60 тысяч рублей, но вскоре ухажер просто исчез.