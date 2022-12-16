В Башкирии женщина вонзила нож в голову супруга

Жительница Краснокамского района Башкирии в ходе застолья вонзила нож в голову супруга. Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Фото №1 - В Башкирии женщина вонзила нож в голову супруга

Супруги поругались на почве взаимных упреков из-за употребления алкоголя. Супруг начал агрессивно размахивать перед женой руками, но та, решив его напугать, взяла кухонный нож и показала его мужу. Он схватил правой рукой лезвие ножа и поранился.

Конфликт разгорелся с новой силой, мужчина снова стал размахивать перед женщиной руками. Все это, по всей видимости, окончательно вывело из себя его вторую половину. Подсудимая, держа в руке все тот же нож, ударила им мужа в голову и грудную клетку слева. Мужчина скончался в квартире от обильной кровопотери.

Подсудимая вину свою в предъявленном обвинении признала частично, не отрицая, что от ее действий наступила смерть супруга, настаивала на причинение смерти по неосторожности, просила квалифицировать ее действия по ст. 109 УК РФ. Но женщину осудили по статье «убийство». Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов подсудимая каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал частичное признание своей вины, активное способствование правоохранительным органам в расследовании преступления, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда
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