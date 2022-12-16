В Башкирии женщина вонзила нож в голову супруга

Жительница Краснокамского района Башкирии в ходе застолья вонзила нож в голову супруга. Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Супруги поругались на почве взаимных упреков из-за употребления алкоголя. Супруг начал агрессивно размахивать перед женой руками, но та, решив его напугать, взяла кухонный нож и показала его мужу. Он схватил правой рукой лезвие ножа и поранился.
Конфликт разгорелся с новой силой, мужчина снова стал размахивать перед женщиной руками. Все это, по всей видимости, окончательно вывело из себя его вторую половину. Подсудимая, держа в руке все тот же нож, ударила им мужа в голову и грудную клетку слева. Мужчина скончался в квартире от обильной кровопотери.