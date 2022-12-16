В Башкирии женщина вонзила нож в голову супруга

Подсудимая вину свою в предъявленном обвинении признала частично, не отрицая, что от ее действий наступила смерть супруга, настаивала на причинение смерти по неосторожности, просила квалифицировать ее действия по ст. 109 УК РФ. Но женщину осудили по статье «убийство». Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов подсудимая каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал частичное признание своей вины, активное способствование правоохранительным органам в расследовании преступления, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда