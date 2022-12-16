В Башкирии после нападения собаки у девочки перестала работать рука

В Бирском районе перед судом предстала местная жительница, собака которой причинила лёгкий вред здоровью 12-летней девочке.

В августе около четырёх часов дня подросток возвращалась домой после уроков. На девочку напала собака, которая укусила несчастную в правое и левое предплечье. Хозяйка пса находилась дома, а само животное гуляло без привязи и намордника. Перед пострадавшей девочкой женщина даже не извинилась.

Мама ребёнка экстренно отвезла девочку в больницу. Врачи диагностировали у неё раны и серьёзный стресс. После получения травмы рука ребёнка не работала. До сих пор последствия ранения не прошли. Хозяйка собаки была признана виновной и должна была оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Однако семья пострадавшей девочки попыталась взыскать с женщины компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, так как ребёнок долго восстанавливался от полученной травмы – на лечение была затрачена крупная сумма денег.

Хозяйка собаки с исковыми требованиями согласилась, но просила снизить сумму компенсации, так как она живет на пенсию по потере кормильца, является вдовой, на иждивении у неё двое малолетних детей.