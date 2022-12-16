Появились подробности пожара в частично расселенном доме в Уфе

Вчера, 15 декабря, в Калининском районе Уфы в частично расселенном доме по улице Коммунаров произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Стали известны подробности трагедии.
Ранее сообщалось, что в квартире на первом этаже произошло возгорание мусора. В ходе тушения пожара был обнаруден труп мужчины, личность которого сразу установить не удалось.
По предварительным данным, в здание пробрался 34-летний мужчина, который устроил пожар своими неаккуратными действиями. Предположительной причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
Фото: МЧС по РБ.