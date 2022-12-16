В Башкирии мужчина вцепился зубами в ногу судебного пристава

В Стерлибашевском районе Башкирии мужчина вцепился зубами в ногу судебного пристава. Недавно суд вынес ему приговор, сообщили в пресс-службе инстанции.
Из материалов дела следует, что обвиняемый, находясь в помещении Стерлибашевского РОСП ГУФССП по РБ, стал сопротивляться, когда судебный пристав попросил его покинуть помещение, так как тот неподобающе себя вел.
Мужчина умышленно укусил сотрудника ФССП в левую голень. Он причинил представителю власти физическую боль, а также телесное повреждение в виде раны.
Подсудимый свою вину не признал. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы.